Life

Ο ΑΝΤ1 για την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για το 2023, η ημέρα είναι αφιερωμένη στη Συμπερίληψη και με αυτή τη συμβολική κίνηση, ο ΑΝΤ1 ανοίγει τον δρόμο σε μία τηλεόραση χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

-

Ο ΑΝΤ1, ως μέλος της egta, του μη κερδοσκοπικού φορέα των Ευρωπαϊκών Ομίλων Media, γιορτάζει και φέτος στις 21 Νοεμβρίου την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης.

Για το έτος 2023, η ημέρα είναι αφιερωμένη στη Συμπερίληψη και με αυτή τη συμβολική κίνηση, ο ΑΝΤ1 ανοίγει τον δρόμο σε μία τηλεόραση χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Σε μία τηλεόραση που σέβεται τη διαφορετικότητα και λέει όχι στην περιθωριοποίηση.

Σε μία τηλεόραση που δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής να την παρακολουθήσουν, ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας μας.

Ο ΑΝΤ1 λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης ενημερώνει το τηλεοπτικό κοινό μέσω των εκπομπών του, αλλά και μέσω μετάδοσης τηλεοπτικών μηνυμάτων, για τη σημασία της συμπερίληψης. Με την προβολή ειδικού τηλεοπτικού σποτ με έμφαση στη συμπερίληψη και στο audio description, αλλά και με ρεπορτάζ εξηγεί τους τρόπους με τους οποίους, πλέον, μπορούν να παρακολουθούν τηλεοπτικά προγράμματα τα άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής.

Γιατί η τηλεόραση πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους!

Δείτε το video:

Ειδήσεις σήμερα:

Λεωφόρος Συγγρού: Δυο τροχαία δυστυχήματα μέσα σε λίγες ώρες

Προϋπολογισμός 2024: Κατατίθεται στη Βουλή το οριστικό σχέδιο

Πεύκη: Εμπρησμός σε εστιατόριο