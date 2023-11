Τεχνολογία - Επιστήμη

Ατλαντικός Ωκεανός: Πώς πυρηνικό υποβρύχιο σώθηκε λίγο πριν την καταστροφή του

Την τελευταία στιγμή απετράπη η χειρότερη καταστροφή για το βασιλικό Ναυτικό από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά.

Στα πρόθυρα καταστροφής βρέθηκε βρετανικό πυρηνικό υποβρύχιο ενώ βρισκόταν σε περιπολία στον Ατλαντικό Ωκεανό. Σύμφωνα με την εφημερίδα SUN που αποκάλυψε το θέμα την τελευταία στιγμή απετράπη η χειρότερη καταστροφή για το βασιλικό Ναυτικό από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά.

Το υποβρύχιο, το οποίο δεν κατονομάζετε για λόγους ασφαλείας, ενώ βρισκόταν σε περιπολία στον Ατλαντικό Ωκεανό υπέστη βλάβη στο κύριο βυθόμετρο του με αποτέλεσμα ο καπετάνιος να μην αντιληφθεί ότι καταδυόταν. Είχε την εντύπωση ότι το υποβρύχιο κινούνταν σε επίπεδη θέση.

Λίγη πριν φτάσει στο όριο όπου μπορεί να βυθίζεται μηχανικοί που βρισκόταν στο πίσω μέρος του υποβρυχίου είδαν ένα άλλο βαθύμετρο, συνειδητοποίησαν ότι κάτι πήγαινε στραβά και πανικόβλητοι σήμαναν συναγερμό.

Ευτυχώς η αντίδραση του καπετάνιου ήταν άμεση και την τελευταία στιγμή κατάφερε να σώσει και το πλήρωμα των 140 ανδρών και το υποβρύχιο από μια καταστροφή άνευ προηγουμένου όπως τονίζει η εφημερίδα SUN που έκανε και την αποκάλυψη.

