Ερντογάν: “Σκληρή γλώσσα” για Δύση και Ισραήλ

Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε δυτικές χώρες για ασυνειδησία. Πώς έμπλεξε ακόμη και την Θεσσαλονίκη.

Βαριές εκφράσεις από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εναντίον της Δύσης και του Ιραήλ.

«Η ντροπή του Ολοκαυτώματος έχει κυριεύσει τις ευρωπαϊκές χώρες. Η ισραηλινή κυβέρνηση χρησιμοποιεί το Ολοκαύτωμα ως ασπίδα. Το είδα δυστυχώς για άλλη μια φορά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου στη Γερμανία», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου, κατηγόρησε δυτικές χώρες για ασυνειδησία.

«Παρακολουθούμε με ντροπή. Δεν υπάρχει ούτε η παραμικρή αντίδραση από καμία χώρα, από την Ευρώπη μέχρι τις ΗΠΑ», τόνισε.

Ο Ταγίπ Ερντογάν ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ και οι υποστηρικτές του απείλησαν με ατομική βόμβα.

Κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ΄ότι «βρίσκεται σε κατάσταση τρέλας, καυχιέται ότι σκότωσε εγκύους και αγέννητα μωρά»

Μέχρι και ότι ισχύει το Θα έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά είπε ο Τουρκος Πρόεδρος

Ο Ταγίπ Ερντογάν έμπλεξε ακόμη και τη Θεσσαλονίκη

«Όπως δεν κάνουμε διάκριση ανάμεσα στη Βοσνία και το Χαλέπι, τη Θεσσαλονίκη και τη Μοσούλη, βλέπουμε και τα Ιεροσόλυμα το ίδιο όπως τις δικές μας αρχαίες πόλεις» είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

