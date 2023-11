Κόσμος

Ο ΑΝΤ1 στο Ισραήλ: Άσκηση με αλεξιπτωτιστές που αντιμετώπισαν την εισβολή της Χαμάς (βίντεο)

Ο Χρήστος Μαζανίτης με τον οπερατέρ Μάριο Τζομπανίδη κατέγραψαν εντυπωσιακές εικόνες από άσκηση με πυρά Ταξιαρχίας των αλεξιπτωτιστών, σε πεδίο βολής που «θυμίζει» τις συνθήκες στην Γάζα.

Σε άσκηση Ισραηλινών αλεξιπτωτιστών με πραγματικά πυρά βρέθηκαν ο ΑΝΤ1 και οι απεσταλμένοι του στο Ισραήλ. Ο Χρήστος Μαζανίτης και ο εικονολήπτης Μάριος Τζομπανίδης κατέγραψαν εικόνες από την Ταξιαρχία που αντιμετώπισε την Χαμάς, μετά από την εισβολή της στα ισραηλινά εδάφη, στις 7 Οκτωβρίου.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, στην άσκηση οι ισραηλινοί στρατιωτικοί κινήθηκαν με τον τρόπο που πρόκειται να δράσουν τα στρατεύματα μέσα στα Λωρίδα της Γάζας: Τα άρματα μάχης κάνουν προπέτασμα καπνού για τα στελέχη της 55ης Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών. Οι στρατιώτες πλησιάζουν στα πρώτα κτήρια. Κρύβονται πίσω από βαρέλια και μάντρες για να εξαπολύσουν την τελική επίθεση, όπως συμβαίνει μέσα στις γειτονιές της Γάζας.

Όπως δηλώνει ένα μέλος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, «το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ο εχθρός δεν έχει πρόβλημα να εκθέσει αμάχους για να προστατευτεί».

Σε διάγγελμά του πριν από μερικές ημέρες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε όλα τα μέλη της Χαμάς ως μελλοθάνατους.

