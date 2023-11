Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: “Πράσινο” το αθηναϊκό ντέρμπι

Η ΑΕΚ «φλέρταρε» με ένα τεράστιο «διπλό», αλλά ο Παναθηναϊκός είχε την ψυχραιμία στα τελευταία δευτερόλεπτα για να κάνει δικό του το αθηναϊκό ντέρμπι.

Η ΑΕΚ «φλέρταρε» με ένα τεράστιο «διπλό», το πρώτο της στο εφετινό πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών/Basket League, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε την ψυχραιμία στα τελευταία δευτερόλεπτα για να κάνει δικό του το αθηναϊκό ντέρμπι.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν στο... νήμα με 86-85 της Ένωσης στο κεκλεισμένων των θυρών ΟΑΚΑ, για την 7η αγωνιστική, δίνοντας συνέχεια στο αήττητο τους στο πρωτάθλημα (7-0) και υποχρεώνοντας τους «κιτρινόμαυρους» στην τέταρτη ήττα τους και τρίτη σε ισάριθμες εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Με τον Λεσόρ να κυριαρχεί μέσα στην αντίπαλη ρακέτα στη δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός όχι μόνο κράτησε το προβάδισμα της πρώτης, αλλά το εκτόξευσε στο +11 στο εικοσάλεπτο (48-37), παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια με μία διαφορά ασφαλείας και δείχνοντας να ελέγχει την τύχη του. Ωστόσο, με την επιστροφή των «κιτρινόμαυρων» στο παρκέ, η «κιτρινόμαυρη» γραμμή ψηλών έφερε τα... πάνω-κάτω και με επιμέρους σκορ 7-23 πέτυχε την ανατροπή στο 27΄ (66-50) και όδευε προς ένα σπουδαίο «διπλό». Ο Ναν όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και πραγματοποιώντας στο δεύτερο ημίχρονο την πρώτη του εντυπωσιακή εμφάνιση με τη φανέλα της Ένωσης (σταμάτησε στους 18 πόντους με 4/5 τρίποντα) όχι μόνο κράτησε «ζωντανό» τον Παναθηναϊκό, αλλά σημειώνοντας τους πέντε τελευταίους πόντους των «πράσινων», διεύρυνε το αήττητο του «τριφυλλιού» στο πρωτάθλημα.

Στους 15 πόντους με 2/3 τρίποντα τελείωσε τον αγώνα ο Κώστας Σλούκας, ενώ 13 πρόσθεσε ο Μάριους Γκριγκόνις και από 11 οι Ματίας Λεσόρ και Ντίνος Μήτογλου. Από την ΑΕΚ, ο Τζάστιν Τίλμαν άγγιξε το νταμπλ νταμπλ (20π., 9ρ.), ενώ 16 με 4/5 τρίποντα σημείωσε ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας και 15 ο Εμφιόντου Καμπενγκελε.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 48-37, 63-66, 86-85

Με την παραγωγικότητα του στα... ύψη, απόρροια του επιθετικού πλουραλισμού του, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε από τα πρώτα λεπτά το προβάδισμα και δεν το έχασε μέχρι το τέλος της περιόδου (25-18), παρά την... παράσταση που έδινε μέσα στη ρακέτα η ΑΕΚ, δια χειρός Τίλμα. Με τον Λεσόρ, πάντως, να κυριαρχεί κοντά στο αντίπαλο καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο (έφτασε τους 11 πόντους με 6 κερδισμένα φάουλ), οι «πράσινοι» πάτησαν... γκάζι και πήραν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +11 (48-37).

Ωστόσο, με το... καλησπέρα της τρίτη περιόδου η ΑΕΚ ενεργοποίησε την άμυνά της, η φροντ λάιν δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης και με επιμέρους σκορ 7-23 οι «κιτρινόμαυροι» ξέφυγαν για πρώτη φορά με +5 στο 27΄ (55-60), ενώ στο 29΄ βρέθηκε και στο +6 (60-66), για να σημειώσει ο Ναν το πρώτο του τρίποντο στον αγώνα και να γράψει στην εκπνοή του δεκαλέπτου το 63-66.

Με τον Ναν να έχει ζεσταθεί από τα 6,75 (2 τρίποντα) και τον Γκραντ να ακολουθεί (1), ο Παναθηναϊκός απάντησε με δικό του επιμέρους σκορ 14-9, προσπερνώντας και πάλι, αυτή τη φορά με 77-74. Ο Κουζμίνσκας βρήκε το μακρινό σουτ (77-77), ενώ ο Σλούκας κράτησε τους «πράσινους» σε θέση οδηγού 79-77 (στο 36΄). Ένα ακόμη μακρινό σουτ του Κουζμίνσκας διατήρησε ζωντανό το όνειρο της ΑΕΚ (79-83, με 1΄44΄΄ για τη λήξη), με το προβάδισμα να αλλάζει διαρκώς χέρια και τον Ναν να ευστοχεί στο κομβικότερο τρίποντο στα 49΄΄ για τη λήξη (84-85) και ακολούθως με 2/2 βολές να διαμορφώνει το τελικό 86-85, καθώς το τρίποντο του Ραντλ δεν βρήκε στόχο...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Τηγάνης, Τσώνος

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Βιλντόσα 4 (1), Μπαλτσερόφσκι 6, Ναν 18 (4), Σλούκας 5 (2), Γκραντ 3 (1), Αντετοκούνμπο 2, Λεσόρ 11, Γκριγκόνις 13 (1), Μήτογλου 11 (1), Μαντζούκας 3 (1), Καλαϊτζάκης, Μωραΐτης.

ΑΕΚ (Ζοάν Πλάθα): Τίλμαν 20, Ραντλ 3, Καράμπελας 2, Κουζμίνσκας 16 (4), ΜάκΛεμορ 6 (2), Χολ 2, Φλιώνης 5 (1), Νετζήπογλου 11 (2), Χατζηδάκης, Κουζέλογλου 6, Καμπενγκέλε 15 (1).

