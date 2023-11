Οικονομία

Ταξί: Νέα απεργία από το ΣΑΤΑ

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι αυτοκινητιστές για το φορολογικό νομοσχέδιο. Πότε "τραβούν" χειρόφρενο.

Χωρίς ταξί θα μείνει η Αττική την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Η απεργία των ταξί είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 6 το πρωί της Τετάρτης και να ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί της Πέμπτης.

Το ΣΑΤΑ καλεί και σε συγκέντρωση την ίδια ημέρα στα γραφεία του στις 09:30, ενώ σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως «την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου ο κλάδος μας συμμετέχει στην ομοβροντία αντιδράσεων από φορείς και συλλόγους αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών που πλήττονται από το φορολογικό νομοσχέδιο. Κανένα ταξί στους δρόμους».

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

«Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου ο κλάδος μας συμμετέχει στην ομοβροντία αντιδράσεων από φορείς και συλλόγους αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών που πλήττονται από το φορολογικό νομοσχέδιο. Κανένα ταξί στους δρόμους!

Η εργαλειοθήκη Χατζηδάκη είναι αστείρευτη σε αντικοινωνικά και “δολοφονικά” μέτρα. Με τις διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου σφίγγει τη θηλιά γύρω από το λαιμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και τους οδηγεί με “χατζηδάκεια ακρίβεια” στον εργασιακό θάνατο.

Στις 22 Ιουνίου 2023 σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Mega ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, καμία νέα αύξηση φόρων και αύξηση στο αφορολόγητο όριο. Αυτά προεκλογικά…

Πέντε μήνες αργότερα το υπουργείο Οικονομικών θεσπίζει με το νομοσχέδιο “Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής”, αποκλειστικά για τις ατομικές επιχειρήσεις και όχι για όσους επιχειρούν μέσω νομικών προσώπων ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος.

Πώς υπολογίζεται αυτό το κέρδος; Με βάση τις μικτές αποδοχές του κατώτατου μισθού δηλαδή 780,00€ επί 14 μήνες και προσαύξηση 10% για κάθε κλεισμένη τριετία, με όριο τις τρεις τριετίες:

Άνευ τριετίας: 10.920 ευρώ

Μία τριετία: 12.012 ευρώ

Δύο τριετίες: 13.104 ευρώ

Τρεις τριετίες: 14.196 ευρώ»

Για να γίνει «κατανοητό το μέγεθος της καταστροφής που σχεδίασε “ο μεταρρυθμιστής της συμφοράς”», οι αυτοκινητιστές αναφέρουν και παράδειγμα: «Οδηγός ιδιοκτήτης ταξί με έναρξη εργασιών το 2012 και ακαθάριστα ετήσια έσοδα 45.000 ευρώ. Ας θεωρήσουμε ότι ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών των οδηγών ταξί είναι στα 24.000 ευρώ.

Τι φόρο πλήρωνε μέχρι τώρα

Από τα 45.000, τα 36.000 αφορούν δαπάνες.

Φορολογητέα κέρδη βάσει λογιστικού προσδιορισμού :9.000€

Φόρος εισοδήματος: 810 €

Προκαταβολή επόμενης χρήσης (55%): 445,5 €

Τέλος επιτηδεύματος: 650 €

Σύνολο καταβλητέου φόρου: 1.905,5 €

Τι φόρο θα πληρώσει τώρα

Ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος (3τιετίας): 14.196 €

Προσαύξηση 70% λόγω υπέρβασης του Μ.Ο. του ΚΑΔ: 9.973,2 €

Τελικό ελάχιστον τεκμαιρόμενο κέρδος: 24,133,2 €

Φόρος εισοδήματος: 4.257,3 €

Προκαταβολή επόμενης χρήσης (55%): 2.341,52 €

Τέλος επιτηδεύματος: 487,5 €

Σύνολο καταβλητέου φόρου: 7.086,32 €

Αυτός ο νέος κεφαλικός φόρος καταργεί κάθε έννοια φορολογικού δικαίου. Την ίδια στιγμή τα φερέφωνα της κυβέρνησης στοχοποιούν ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους ενεργοποιώντας – όπως κάνουν για όλα τα αντι-κοινωνικά μέτρα – μηχανισμούς κοινωνικού αυτοματισμού.

Είναι φοροληστεία και σχέδιο αφανισμού. Η κυβέρνηση έσπειρε ανέμους, τώρα θα θερίσει θύελλες».

Οι αυτοκινητιστές των ταξί απορρίπτουν «κάθε λέξη από το νομοσχέδιο της ντροπής που γυρίζει το φορολογικό σύστημα στην εποχή της Τουρκοκρατίας» και ζητούν:

«Να αποσυρθεί άμεσα το φορολογικό νομοσχέδιο.

Να ζητήσει συγγνώμη το υπουργείο Οικονομικών για τη στοχοποίηση 750.000 εργαζομένων.

Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ.

Δίκαια αμοιβή για την εργασία τους.

Φορολογική δικαιοσύνη».

