Περιστέρι: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης σε σχολείο - Συλλήψεις τριών μαθητριών (βίντεο)

Σοκ προκαλούν οι εικόνες με την επίθεση ενώπιον δεκάδων παιδιών που... απαθανάτιζαν τις σκηνές με τα κινητά τους. Φόβους για την ζωή της κόρης του εξέφρασε ο πατέρας της 13χρονης.

Ακόμα ένα περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού σε σχολείο, εκτυλίχθηκε σε γυμνάσιο του Περιστερίου, όπου 13χρονη δέχθηκε επίθεση από άλλες μαθήτριες, για ασήμαντη αφορμή.

Σε βίντεο που έχει καταγραφεί φαίνεται η μαθήτρια να είναι πεσμένη στο έδαφος και να δέχεται επίθεση από τρεις συμμαθήτριές της στο προαύλιο του σχολείου. Το ένα κορίτσι κρατούσε την μαθήτρια για να μη σηκωθεί και η φίλη της την έσερνε από τα μαλλιά, τη χτύπαγε και της έριχνε γροθιές στην πλάτη. Κάποια στιγμή η 13χρονη προσπαθεί να ξεφύγει και τότε δέχεται δυνατές κλοτσιές στα πόδια.

«Αυτή τη στιγμή φοβάμαι και για τη ζωή του παιδιού μου… εφόσον έφτασαν σε αυτό το σημείο μπορεί να κάνουν και τίποτα χειρότερο. Εδώ μιλάμε για επικίνδυνα παιδιά. Για ασήμαντη αφορμή… κάποιοι το παίζουν αρχηγοί μέσα στο σχολείο», δήλωσε ο πατέρας της μαθήτριας.

Τον άγριο ξυλοδαρμό της 13χρονης παρακολούθησαν δεκάδες μαθητές και μάλιστα τράβηξαν και βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα, καθώς φαίνονταν να απολαμβάνουν τις βιαιότητες που βλέπουν. Κανείς δεν προσπάθησε να χωρίσει τα κορίτσια. «Πήγαμε στο ΠΑΙΔΩΝ, την εξέτασε γιατρός, έκανε αξονική… είχε πονοκέφαλο από τα χτυπήματα στο κεφάλι… στο σώμα είχε κάτι εκδορές. Μετά την Αστυνομία δεχόταν απειλητικά μηνύματα ότι "θα σε αποτελειώσουμε" και τέτοια…», δήλωσε ο πατέρας της 13χρονης μαθήτριας. Η Αστυνομία που κλήθηκε στο σημείο του περιστατικού συνέλαβε τις 3 μαθήτριες και τις οδήγησε στο Τμήμα, με τους γονείς του θύματος να υποβάλλουν μήνυση. Η ανακοίνωση της Αστυνομίας «Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τη δράση της στην κατεύθυνση της πρόληψης και της καταστολής της νεανικής παραβατικότητας, στο πλαίσιο ενίσχυσης και εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας των ανηλίκων. Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μεσημβρινές ώρες της 17-11-2023 στο Περιστέρι, -3- ανήλικες, ηλικίας 16, 14 και 13 ετών, για σωματικές βλάβες και απειλή σε βάρος συνομήλικής τους στο Περιστέρι. Ειδικότερα, οι ανωτέρω ανήλικες επιτέθηκαν με λακτίσματα και απείλησαν λεκτικώς 13χρονη συνομήλική τους, εντός σχολικού συγκροτήματος στο Περιστέρι. Επιπλέον αναζητείται έτερος ανήλικος για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων καθώς βιντεοσκόπησε και διαμοίρασε σε έτερα άτομα την εν λόγω επίθεση. Η σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα». Ειδήσεις σήμερα: Τσακαλώτος στον ΑΝΤ1: 10 ή 12 βουλευτές στην ΚΟ με την Αχτσιόγλου (βίντεο) Πλαστά έργα Τέχνης: αποκαλύψεις του ΑΝΤ1 για το κύκλωμα (βίντεο) Ο ΑΝΤ1 στο Ισραήλ: Άσκηση με αλεξιπτωτιστές που αντιμετώπισαν την εισβολή της Χαμάς (βίντεο)