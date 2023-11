Κόσμος

ΗΠΑ για ομήρους: Ισραήλ - Χαμάς είναι “πιο κοντά από ποτέ” σε συμφωνία

Τι αναφέρουν οι νεότερες εκτιμήσεις του Λευκού Οίκου για την πολυπόθητη απελευθέρωση των ομήρων.

«Πιο κοντά από ποτέ» είναι η επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς, εκτίμησε σήμερα ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κέρμπι.

«Βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία για τους ομήρους», είπε αναφερόμενος στην πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας για την απελευθέρωση δεκάδων εκ των περίπου 240 ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Αρνήθηκε ωστόσο να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις.

Την αισιοδοξία του δεν έκρυψε νωρίτερα σήμερα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος στο περιθώριο εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο είπε σε δημοσιογράφους ότι πιστεύει πως είναι κοντά η επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων.

