Κοινωνία

Πεύκη: Εμπρησμός σε εστιατόριο

Οι δράστες τραυμάτισαν κι ένα άτομο κατά τη διαφυγή τους. Πάνω από το μαγαζί υπάρχει σπίτι το οποίο εγκατέλειψαν οι ένοικοι του.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης 21 Νοεμβρίου και συγκεκριμένα στις 03:20, σε εστιατόριο επί της οδού Βύρωνος, στην Πεύκη Αττικής.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, άγνωστοι πέταξαν στο εσωτερικό του εστιατορίου εύφλεκτο υλικό με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

Μάλιστα κατά την διαφυγή τους οι δράστες τραυμάτισαν στο κεφάλι ένα άτομο.

Να σημειωθεί πως πάνω από το εστιατόριο υπάρχει κι ένα διώροφο σπίτι, από το οποίο όλοι ένοικοι βγήκαν εκτός και με ασφάλεια.

