Αθλητικά

Euro 2024: Το Καζακστάν αντίπαλος της Εθνικής μας στον ημιτελικό των play off

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος θα είναι ο αντίπαλος της Εθνικής μας αν επικρατήσει του Καζακστάν, με έπαθλο ένα εισιτήριο για τα γήπεδα της Γερμανίας, το καλοκαίρι του 2024.

-

Η νίκη της Σλοβενίας επί του Καζακστάν στον 8ο όμιλο (2-1) με το γκολ του μεσοεπιθετικού του Παναθηναϊκού Μπένιαμιν Βέρμπιτς στο 86’, έστειλε οριστικά τους Σλοβένους στα τελικά του EURO 2024 και τους Καζάκους, αντίπαλο της Εθνικής Ελλάδος στον ημιτελικό των play off στα οποία θα συμμετάσχουν οι 12 ομάδες των League A, B και C που εξασφάλισαν τη «δεύτερη ευκαιρία» τους απ’ το Nations League.

Η Ελλάδα θα υποδεχθεί το Καζακστάν στην «OPAP Arena» στις 21 Μαρτίου 2024 κι εφόσον προκριθεί, θα παίξει στον τελικό των play off στις 26 Μαρτίου με τον νικητή του έτερου ημιτελικού μεταξύ Γεωργίας και Λουξεμβούργου, με έπαθλο μία θέση στα γήπεδα της Γερμανίας.

Την προσεχή Πέμπτη (23/11, 13:00) στο «House of European Football» της UEFA στη Νιόν θα διεξαχθεί η κλήρωση για τις έδρες στους τρεις «τελικούς» που θα προκύψουν απ’ τις League A, B και C.

Και οι τρεις αγώνες αναμένεται να διεξαχθούν στις 21:45 ώρα Ελλάδας. Επίσης, στις 2 Δεκεμβρίου 2023 θα ακολουθήσει στη Φιλαρμονική του Έλβα στο Αμβούργο η κλήρωση των 6 ομίλων της τελικής φάσης, παρότι θα υπάρχουν οι τρεις εκκρεμότητες των play off.

Ειδήσεις σήμερα:

Λεωφόρος Συγγρού: Δυο τροχαία δυστυχήματα μέσα σε λίγες ώρες

Καιρός - Τρίτη: βροχές, καταιγίδες και νοτιάδες

Πεύκη: Εμπρησμός σε εστιατόριο