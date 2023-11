Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ: Συναγερμός για τον “Δράκο των Εξαρχείων”

Μέσα σε 48 ώρες πραγματοποίησε τρεις επιθέσεις σε κεντρικούς δρόμους των Εξαρχείων σε γυναίκες.

Επί ποδός βρίσκεται η αστυνομία μετά τις καταγγελίες για σειρά σεξουαλικών επιθέσεων σε κεντρικούς δρόμους των Εξαρχείων.

Μέσα σε 48 ώρες σημειώθηκαν επιθέσεις από άνδρα που φέρεται να μιλούσε σπαστά αγγλικά. Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 18 Νοεμβρίου επί της οδού Βαλτετσίου.

Νωρίς το πρωί της 20ης Νοεμβρίου έγιναν άλλες δύο επιθέσεις σε γυναίκες. Και στις δύο περιπτώσεις τα θύματα αντιστάθηκαν και ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Σύμφωνα με αναφορές, ο άνδρας είναι μετρίου αναστήματος.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Εξαρχείων έχουν λάβει καταθέσεις και την περιγραφή του δράστη και έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του.

