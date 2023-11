Αθλητικά

ΝΒΑ: Ο Αντετοκούνμπο έκανε… μαγικά στους “Ουίζαρντς”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο "Greek freak" πέτυχε 42 πόντους, σουτάροντας με ποσοστό 87% εντός πεδιάς!

-

Την πέμπτη διαδοχική νίκη τους σημείωσαν οι Μπακς, που επικράτησαν των Ουίζαρντς στη Ουάσιγκτον με 142-129. Με αυτή τη νίκη τα «ελάφια» ανέβηκαν στο 10-4 ενώ οι «μάγοι» με ρεκόρ 2-11 καταλαμβάνουν την προτελευταία θέση της Ανατολής.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που πέρασε σαν οδοστρωτήρας από την Capital One Arena της Ουάσιγκτον και σταμάτησε στους 42 πόντους (20/23 δίποντα, 2/6 βολές), 13 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 5 λάθη σε 34 λεπτά συμμετοχής.

Ο Αντετοκούνμπο σούταρε με 87% από το γήπεδο, που είναι το υψηλότερο ποσοστό με τουλάχιστον 20 προσπάθειες από τότε που ο Μάικ Γούντσον των Κάνσας Σίτι Κινγκς είχε 22/24 σουτ (91,7%) και 48 πόντους κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς στις 20 Φεβρουαρίου του 1983.

Από εκεί και πέρα ο Ντέιμιαν Λίλαρντ είχε 22 πόντους (5/14 σουτ) και 7 ασίστ, ο Κρις Μίντλετον είχε 18 πόντους και ο Μπόμπι Πόρτις 17 ποντους.

Για τους γηπεδούχους ο Τζόρνταν Πουλ είχε 30 πόντους και ο Κάιλ Κούζμα είχε 22 πόντους και 13 ασίστ.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς είναι οι Σέλτις, με τους οποίους θα παίξουν στο TD Garden της Βοστώνης τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/11, 2:30).

Ειδήσεις σήμερα:

Λεωφόρος Συγγρού: Δυο τροχαία δυστυχήματα μέσα σε λίγες ώρες

Προϋπολογισμός 2024: Κατατίθεται στη Βουλή το οριστικό σχέδιο

ΕΛ.ΑΣ: Συναγερμός για τον “Δράκο των Εξαρχείων”