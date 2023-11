Παράξενα

Αχαΐα: Κλήτευσαν κατηγορούμενο σε δικαστήριο, πεθαμένο εδώ και 20 χρόνια!

Δεν πίστευε στα μάτια του ο γιός του εκλιπόντος όταν παρέλαβε την κλήση για τον πατέρα του, ο οποίος έχει πεθάνει από το 2003.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε χωριό της Αχαΐας, όταν ένας άντρας έλαβε κλήση για τον πατέρα του που έχει πεθάνει εδώ και 20 χρόνια.

Ο γιος του έλαβε προ ημερών, το έγγραφο που το Δικαστήριο τον καλεί στο εδώλιο, καθώς δεν ανανέωσε την άδεια κυνηγετικής καραμπίνας που κατείχε.

Σύμφωνα με το tempo24.news η κλήση καλεί τον θανόντα να παραστεί στο δικαστήριο στις 15 Δεκεμβρίου 2023 διαφορετικά θα καταδικαστεί ερήμην. Ωστόσο ο άνθρωπος έχει αποδημήσει το 2003.

