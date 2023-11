Τεχνολογία - Επιστήμη

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για διπλή κακοκαιρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πότε αναμένονται τα έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με προαναγγελία του διευθυντή της ΕΜΥ.

-

Δύο θα είναι σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, οι διαταραχές που θα επηρεάσουν τον καιρό τις επόμενες ημέρες.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο κ. Κολυδάς, η πρώτη επιδείνωση θα υπάρξει την Τετάρτη και γι' αυτό θα εκδοθεί προειδοποίηση το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΜΥ η αλλαγή του καιρού θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.



Κατά τον κ. Κολυδά η δεύτερη διαταραχή του καιρού θα σημειωθεί το Σαββατοκύριακο

??Δύο διαταραχές θα επηρεάσουν τη χώρα μας αυτή την εβδομάδα . Η πρώτη την Τετάρτη και η δεύτερη το Σαββατοκύριακο.

?? Το μεσημέρι θα εκδοθεί προειδοποίηση για το πρώτο σύστημα που θα επηρεάσει την Τετάρτη κυρίως τα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο & τα Δωδεκάνησα .@GSCP_GR @EMY_HNMS pic.twitter.com/RARadbPcEY — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 21, 2023

Προειδοποίηση για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο απηύθυνε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα και ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, κάνοντας λόγο για προγνωστικά στοιχεία που δείχνουν «πρόσκαιρη αλλά σοβαρή πανβαλκανική-πανελλαδική επιδείνωση του καιρού».

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου η αλλαγή του καιρού θα προκληθεί από «ένα πολύ γρήγορα κινούμενο αλλά ιδιαίτερα δραστήριο και βαθύ βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο και θα μπορούσε να φέρει έστω και για κάποιες ώρες σφοδρούς ανέμους σε στεριά και θάλασσα, τοπικά δυνατές βροχές αλλά και χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά».

Το σκηνικό του καιρού θα είναι χειμωνιάτικο τις επόμενες ημέρες, με το κρύο να γίνεται εμφανές και τα χιόνια να πέφτουν σε χαμηλότερα υψόμετρα. Η πτώση της θερμοκρασίας θα φανεί ήδη από την Τρίτη με τη χαμηλότερη θερμοκρασία στην Αττική να φτάνει τους 7 βαθμούς.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις για τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο, ο διδάκτωρ μετεωρολογίας του ΑΠΘ, Μιχάλης Σιούτας είπε στην ΕΡΤ ότι ο Δεκέμβριος θα είναι πιο κρύος σε σχέση με τον Ιανουάριο.

«Θα έχουμε ένα βροχερό διάστημα με αλλεπάλληλα βαρομετρικά χαμηλά μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου με αρκετές βροχές και νοτιάδες. Προς τα τέλη του μήνα φαίνεται ότι θα έχουμε νέα ψυχρή εισβολή και πιθανώς και χιόνια» δήλωσε ειδικότερα.

Από τις αρχές Δεκεμβρίου έως τα μέσα του μήνα, πρόσθεσε, φαίνεται ότι θα έχουμε έναν φυσιολογικό χειμώνα με χιόνια. «Φαίνεται να πηγαίνουμε σε πιο ήπιες συνθήκες τον Ιανουάριο» συμπλήρωσε.

«Ο χειμώνας φαίνεται ότι θα έρθει μεν στην ώρα του αλλά ίσως να μην διατηρηθεί πάρα πολύ. Πιο χαμηλές θερμοκρασίες θα έχουμε μάλλον τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον Ιανουάριο» τόνισε δε ο κ. Σιούτας.

Ειδήσεις σήμερα:

Οδηγός του ΟΑΣΘ καταγγέλλει ξυλοδαρμό από νεαρούς (εικόνες)

Λεωφόρος Συγγρού: Δυο τροχαία δυστυχήματα μέσα σε λίγες ώρες

Ζάκυνθος: Ανατροπή για την θανάτωση σκύλου