Μόντριτς: Πού θα “κλείσει” την καριέρα του ο Κροάτης σούπερ σταρ

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε την ανακοίνωση για το μέλλον του Κροάτη παίκτη.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανανέωσε το καλοκαίρι γι' άλλον ένα χρόνο του συμβολαίου του Λούκα Μόντριτς και στο τέλος της σεζόν ο Κροάτης σούπερ σταρ θα φύγει από την Ισπανία και πρόκειται να κλείσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία, απορρίπτοντας την προοπτική να φύγει το χειμώνα για να γίνει συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι στην Ιντερ Μαϊάμι, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα της Βαρκελόνης «Sport».

Ο 38χρονος Κροάτης σούπερ σταρ το περασμένο καλοκαίρι απέρριψε το ενδιαφέρον της Αλ Νασρ και προτίμησε να παραμείνει στη Μαδρίτη, όπου φέτος θα συμπληρώσει 12ετία από τότε που μεταγράφηκε από την Τότεναμ.

Με συνολικά 23 τρόπαια, μεταξύ των οποίων πέντε Champions League, τρία πρωταθλήματα και δύο κύπελλα Ισπανίας, ο πολύπειρος μέσος έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα της «βασίλισσας», την οποία ως τώρα έχει φορέσει σε 488 επίσημες αναμετρήσεις.

Ο διάσημος άσος δεν είναι στα βασικά πλάνα του Κάρλο Αντσελότι, με αποτέλεσμα να λέγεται ότι είναι έντονα δυσαρεστημένος με την κατάσταση αυτή. Μάλιστα ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο Μόντριτς έχει ήδη ζητήσει από τον ατζέντη του να βρει ομάδα και ήδη η Ιντερ Μαϊάμι τον προσέγγισε, ώστε τον Ιανουάριο να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Ο ίδιος όμως θέλει να ολοκληρώσει τη σεζόν με τη φανέλα της Ρεάλ και το καλοκαίρι αναμένεται να κάνει το ταξίδι στη Σαουδική Αραβία για να παίξει στην Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο ή στην Αλ Ιτιχάντ του Καρίμ Μπενζεμά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της «βασίλισσας», Χοσέ Ανχελ Σάντσες, ήταν κατηγορηματικός για την παραμονή του Μόντριτς έως το τέλος της σεζόν: «Ο Λούκα δεν θα φύγει τον Ιανουάριο, θα μείνει στην ομάδα έως το καλοκαίρι για να μας βοηθήσει να κερδίσουμε τίτλους.».

