Τοπικά Νέα

Τροχαίο δυστύχημα στη Ζάκυνθο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε τραγωδία κατέληξε η σύγκρουση μια μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο, το πρωί της Τρίτης.

-

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο Γαϊτάνι, στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του imerazante.gr, ο ηλικιωμένος οδηγούσε μια μοτοσικλέτα και ο θάνατός του επήλθε μετά από σύγκρουση με ΙΧ.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ι.Ν. για το τραγικό συμβάν, αναφέρονται τα εξής:

\Πρωινές ώρες, σήμερα, (21.11.2023), στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου- Βολιμών, περιοχή Γαιτάνι, δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 79χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με ι.χ.ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 26χρονος αλλοδαπός, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της μοτοσυκλέτας. Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.

Ειδήσεις σήμερα:

Λεωφόρος Συγγρού: Δυο τροχαία δυστυχήματα μέσα σε λίγες ώρες

Προϋπολογισμός 2024: Κατατίθεται στη Βουλή το οριστικό σχέδιο

ΕΛ.ΑΣ: Συναγερμός για τον “Δράκο των Εξαρχείων”