Αττική Οδός - Κόμβος Μεταμόρφωσης: Κλειστές είσοδοι για Ελευσίνα

Για πόσο χρονικό διάστημα θα παραμείνουν κλειστές οι είσοδοι στην Αττική Οδό και οι εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς.

Κλειστές λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος θα παραμείνουν από τις 22:00 το βράδυ της Τρίτης 21/11/2023 έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 22/11/2023 οι είσοδοι της Αττικής Οδού από Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και από Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στον κόμβο Μεταμόρφωσης (Κόμβος 8).

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω αποκλεισμών, οι οδηγοί μπορούν εναλλακτικά να εισέλθουν στην Αττική Οδό από την είσοδο του κόμβου Μεταμόρφωσης προς Αεροδρόμιο, να κινηθούν ευθεία στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, να εξέλθουν στην επόμενη έξοδο της Λ. Ηρακλείου (έξοδος 9), να αναστρέψουν και να επανεισέλθουν στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, άνευ δεύτερης καταβολής διοδίων.

Η Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βαριάς συντήρησης.

