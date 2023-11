Πολιτική

Σπαρτιάτες: Ο Άρειος Πάγος καλεί τους βουλευτές για κατάθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έστειλε κλήσεις στους εκλεγέντες με τους Σπαρτιάτες βουλευτές.

-

Την ερχόμενη εβδομάδα καλούνται σε ανωμοτί καταθέσεις στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου οι έντεκα βουλευτές που εξελέγησαν με το κόμμα των «Σπαρτιατών».

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη απέστειλε στους βουλευτές κλήσεις για την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη. Καλούνται ως ύποπτοι τέλεσης του αδικήματος της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος, μετά τις καταγγελίες που έχει κάνει ο πρόεδρος του κόμματος Βασίλης Στίγκας.

Οι έντεκα βουλευτές αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να ενημερωθούν για τα στοιχεία της δικογραφίας.

Πρόκειται για τους έντεκα βουλευτές που εξελέγησαν με το κόμμα των Σπαρτιατών, η κοινοβουλευτική ομάδα των οποίων σήμερα αποτελείται από δέκα βουλευτές, καθώς ο Κωνσταντίνος Φλώρος έχει ανεξαρτητοποιηθεί από τις αρχές του Σεπτέμβρη.

Ειδήσεις σήμερα:

Λεωφόρος Συγγρού: Δυο τροχαία δυστυχήματα μέσα σε λίγες ώρες

Συρεγγέλα: Η ΝΔ θα αποκτήσει μεγαλύτερη επαφή με την κοινωνία

Αχαΐα: Κλήτευσαν κατηγορούμενο σε δικαστήριο, πεθαμένο εδώ και 20 χρόνια!