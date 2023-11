Life

“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Συναρπαστικές εξελίξεις στην σειρά "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1 την Τρίτη, με τον κλοιό γύρω από τον δολοφόνο του πηγαδιού να σφίγγει όλο και περισσότερο.

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30, για να γράψουν τον Β’ συγκλονιστικό κύκλο τους. Ο μυστηριώδης κόσμος τους γκρεμίζεται και χτίζεται από την αρχή. Χτίζεται με ηθικά διλήμματα, συναισθηματικά αδιέξοδα, προδοσία και οδυνηρές απώλειες.

«Γιατί άκουσαν μία απαίσια βοή, θανάσιμη βοή ν’ ανεβαίνει τις σκάλες» (Κ. Π. Καβάφης)

Sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης: Στο τέλος της διαδρομής του, ο δολοφόνος του πηγαδιού;

Τρίτη 21 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 16

Οι έρευνες για τον θάνατο του Αριστομένη, κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας, συνεχίζονται. Όμως, μία κατάθεση θα τους μπερδέψει όλους. Ποιος και γιατί θέλει να παραπλανήσει την Αστυνομία; Ταυτόχρονα, συνεχίζονται και οι έρευνες για τον απαγωγέα και δολοφόνο του πηγαδιού. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως που φανερώνουν, επιτέλους, την αλήθεια. Η σύλληψη του δράστη, όμως, δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Εξελίσσεται σε ένα ανελέητο ανθρωποκυνηγητό με θύματα και από τις δύο πλευρές...

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

