“Η Μάγισσα” - Sneak preview: Η ώρα των αποφάσεων για τον Μάρκο (εικόνες)

Συγκλονιστικό είναι το επεισόδιο της Τρίτης, της σειράς του ΑΝΤ1, "Η Μάγισσα", που καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό.

Μάνη, 1817… Δύο ισχυρές οικογένειες, δύο σπαρασσόμενες πατριές που έχουν συμφιλιωθεί μέσα από τον γάμο των παιδιών τους. Μια εξαφάνιση, όμως, θα αναβιώσει την παλιά έχθρα. Ένας ανελέητος πόλεμος ξεκινά κι ένα κορίτσι, που έχει οδηγό τα οράματά του, θα κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα, ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της μάγισσας. Στα μάτια της, το σκοτάδι θα γίνει φως…

Σημαντικές αποφάσεις ακροβατούν μεταξύ ζωής και θανάτου, ένοχα μυστικά και λάθη του παρελθόντος γίνονται οι χειρότεροι εφιάλτες, απρόβλεπτα γεγονότα φέρνουν τους ήρωες αντιμέτωπους με το πιο σκοτεινό κομμάτι του εαυτού τους…

Sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης:

ΤΡΙΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 27

Οι Λασκαραίοι περιμένουν με αγωνία να δουν εάν ο Μιχαήλ θα ακολουθήσει τους υπόλοιπους καπετάνιους στο πλευρό των Γερακάρηδων, ενάντια στους Τούρκους. Ο Εμρέ αποφασίζει να εμπιστευτεί τον προδότη των Γερακάρηδων, ενώ ο Μιχαήλ υποψιάζεται πως ο Τζανέτος ήταν ο δολοφόνος του βρέφους. Η Θεοφανώ με τον Μάρκο συνεχίζουν τις προετοιμασίες για να το σκάσουν, προσπαθώντας να μη δώσουν στόχο σε κανέναν. Τα ένοχα μυστικά του Μιχαήλ, αλλά και τα λάθη του παρελθόντος, θα τον οδηγήσουν σε μια απρόσμενη απόφαση. Η Θεοφανώ θα βρεθεί αντιμέτωπη, με τον χειρότερο εφιάλτη της.

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Λευτέρης Χαρίτος Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Βασίλης Κασβίκης Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Δημήτρης Κατσίκης Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Τριάδα Παπαδάκη Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Λύδια Αντώνοβα Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Θοδωρής Κόντος Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

