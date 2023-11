Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ - Ιλαρά: αύξηση θανάτων και κρουσμάτων παγκοσμίως

Ποιες είναι οι αιτίες για τις οποίες η μεταδοτική ασθένεια δείχνει να μας απασχολεί και πάλι, μετά από πολλές δεκαετίες.

-

Κατά 18% αυξήθηκαν τα κρούσματα ιλαράς παγκοσμίως, ενώ η αύξηση στους θανάτους έφτασε το 40% μέσα σε ένα χρόνο και συγκεκριμένα από το 2021 έως το 2022, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΠΟΥ το 2022 εκτιμάται ότι υπήρξαν 9.000.000 κρούσματα ιλαράς και 136.000 θάνατοι. Κάτι που σημαίνει ότι το 1,51% από όσους αρρώστησαν έχασε τη ζωή του.

Η έκθεση του ΠΟΥ διαπίστωσε ότι το 2022 ελαφρώς περισσότεροι εμβολιάστηκαν κατά της ιλαράς σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά ότι σχεδόν 33.000.000 παιδιά εξακολουθούν να μην έχουν κάνει το εμβόλιο. Παγκοσμίως, το 74% των ανθρώπων ήταν πλήρως εμβολιασμένοι, δηλαδή είχαν λάβει δύο δόσεις. Οι χώρες χαμηλού εισοδήματος είχαν τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού, με μόνο το 66% των παιδιών να λαμβάνουν την πρώτη δόση, και γι’ αυτό είχαν τον υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από ιλαρά.

Πώς μεταδίδεται

Η ασθένεια μεταδίδεται όταν άτομα που έχουν μολυνθεί βήχουν ή φτερνίζονται και κάποιος μπορεί να μολυνθεί αναπνέοντας τον ιό, ο οποίος μπορεί να παραμείνει στον αέρα για ώρες.

Επίσης, μεταδίδεται αγγίζοντας μια μολυσμένη επιφάνεια και στη συνέχεια τρίβοντας τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα. Γενικά μεταδίδεται όπως και ο κορονοϊός.

Τα περισσότερα κρούσματα και θάνατοι το 2022 σημειώθηκαν σε παιδιά, τα οποία διατρέχουν και κίνδυνο σοβαρότερων επιπλοκών από τη νόσο, όπως πνευμονία και οίδημα του εγκεφάλου. Συνηθέστερα, η ιλαρά οδηγεί σε πυρετό, εξανθήματα και βήχα.

Πρόληψη

Οι αξιωματούχοι δημόσιας υγείας εκτιμούν ότι το 95% των ανθρώπων σε μια κοινότητα πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένοι προκειμένου να αποτραπούν τα κρούσματα, δηλαδή να δημιουργηθεί ανοσία αγέλης.

Ο εμβολιασμός είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός στην αναχαίτιση της εξάπλωσης της ιλαράς και στην πρόληψη της ασθένειας των ανθρώπων που εκτίθενται στον ιό.

Το εμβόλιο για την ιλαρά, το οποίο σύμφωνα με τους ειδικούς χορηγείται ιδανικά στην παιδική ηλικία, περιλαμβάνει επίσης προστασία από ακόμα δύο μολυσματικές ασθένειες, την παρωτίτιδα και την ερυθρά.

Tα CDC εκτιμούν ότι δύο δόσεις του εμβολίου είναι κατά 97% αποτελεσματικές κατά της ιλαράς. Και ότι ποτέ δεν είναι αργά για κάποιον να εμβολιαστεί.

Που οφείλεται η επανεμφάνιση

Ερευνητές με ειδίκευση στη μεταδοτικότητα της ιλαράς σημείωσαν: «Η αύξηση των κρουσμάτων είναι πιθανότατα «κληρονομιά» της πανδημίας. Οι εμβολιασμοί για πολλές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της ιλαράς, έμειναν στο περιθώριο καθώς οι άνθρωποι επικεντρώθηκαν στην Covid. Και όπως φάνηκε, είναι πολύ πιο δύσκολο από όσο αρχικά εκτιμούσαμε, τα παιδιά να τηρήσουν ξανά το πρόγραμμα εμβολιασμού. Ακόμη ένας λόγος που ξεχάσαμε το εμβόλιο της ιλαράς, είναι ότι πολλοί άνθρωποι απέφευγαν να πάνε στο γιατρό κατά τη διάρκεια της χειρότερης περιόδου της πανδημίας, καθυστερώντας τους εμβολιασμούς ρουτίνας. Τέλος η πανδημία και η παραπληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων Covid, έχει τροφοδοτήσει τη διστακτικότητα απέναντι σε όλα τα εμβόλια, τουλάχιστον στις ΗΠΑ. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, είναι ότι όλα τα εμβόλια δεν είναι ίδια».

Στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα και σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, το 2021 και το 2022 δεν δηλώθηκε κανένα κρούσμα ιλαράς. Ωστόσο, ο ΕΟΔΥ επισημαίνει την πιθανότητα υποδήλωσης λόγω της πανδημίας Covid-19.