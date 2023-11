Κόσμος

Ισραήλ για επίθεση της Χαμάς: Οι προειδοποιήσεις μας αγνοήθηκαν

Στρατιώτες καταγγέλλουν το Ισραήλ πως αψήφησε τις προειδοποιήσεις τους περί «ασυνήθιστης δραστηριότητας» πριν από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Τι είναι η tatzpitaniyot που κατηγορεί τις ισραηλινές Αρχές για ολιγωρία.

-

Οι αρχηγοί ασφαλείας του Ισραήλ απέρριψαν τις προειδοποιήσεις από γυναίκες στρατιώτες επιτήρησης συνόρων που είχαν στοιχεία ότι κάτι συνέβαινε στη Γάζα πριν από τις δολοφονικές επιθέσεις των μαχητών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου;

Αυτή είναι η εκρηκτική κατηγορία, που σύμφωνα με το Politico, προέρχεται από αρκετούς/ες στρατιώτες στις δυνάμεις επιτήρησης των συνόρων του Ισραήλ, που είναι κατά κύριο λόγο γυναίκες - tatzpitaniyot, ή παρατηρητές στα εβραϊκά.

Οι στρατιώτες λένε στα μέσα ενημέρωσης ότι οι ανώτεροί τους δεν έλαβαν υπόψη τις προειδοποιήσεις για ασυνήθιστη δραστηριότητα εντός της Γάζας, όπως η εκπαίδευση Παλαιστινίων ανταρτών με εκρηκτικά ή οι πρόβες επιθέσεων σε ένα αντίγραφο τανκ και ένα πλαστό παρατηρητήριο.

Οι δηλώσεις τους στα μέσα ενημέρωσης ασκούν πίεση στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Benjamin Netanyahu ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια καταιγίδα λόγω της καταστροφικής αποτυχία στο επίπεδο πληροφοριών. Οι θρυλικές υπηρεσίες κατασκοπείας της χώρας τελικά απέτυχαν να εντοπίσουν επικείμενη επίθεση της Χαμάς, κατά την οποία υπολογίζεται ότι 3.000 Παλαιστίνιοι μαχητές σκότωσαν περίπου 1.200 Ισραηλινούς και απήγαγαν περίπου 240. Εκτός από τους υπαινιγμούς περί σεξισμού, οι κατηγορίες τροφοδοτούν την αίσθηση ότι ο Netanyahu και οι υπηρεσίες ασφαλείας του ήταν εφησυχασμένοι, πιστεύοντας ότι δεν είχαν τίποτα να φοβηθούν από τη Χαμάς στη Γάζα.

Οι αντίπαλοι του Netanyahu υποστηρίζουν μάλιστα ότι ενίσχυε ενεργά τη Χαμάς στη Γάζα, με την υποστήριξη του Κατάρ, σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι «διαίρει και βασίλευε» των ισλαμιστών εναντίον της Παλαιστινιακής Αρχής στη Δυτική Όχθη.

