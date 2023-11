Κόσμος

Ισραήλ - Ερντογάν: Η ίδρυση παλαιστινιακού κράτους είναι αναπόφευκτη

Τι είπε ο Τούρκος Πρόεδρος για εμπλοκή της Άγκυρας στην προσπάθεια απελευθέρωσης ομήρων και γιατί κατηγορεί τον Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου στην Γάζα.

Μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες από την Αλγερία, όπου πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη, έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τις δηλώσεις που έκανε με τον Αλγερινό ομόλογο του.

Μεταξύ άλλων, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι ηΤουρκία εμπλέκεται στην ανταλλαγή ομήρων, ενώ κατηγόρησε το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου, δηλώνοντας ότι πλέον πρέπει να θεωρείται δεδομένη η ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

«Είμαστε σε επαφή με το Κατάρ και ελπίζουμε ότι θα έχουμε αποτελέσματα στην ανταλλαγή αυτών των ομήρων το συντομότερο δυνατό. Είμαστε σε συνεχείς συζητήσεις και προσδοκίες μας είναι να έχουμε θετικά αποτελέσματα», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος σε χθεσινές δηλώσεις του.

Τόνισε ότι «το Ισραήλ διέπραξε έγκλημα πολέμου στη Γάζα. Δεν δεχόμαστε ισραηλινές επιθέσεις που συνιστούν έγκλημα πολέμου. Το να στοχεύεις χώρους όπως νοσοκομεία, χώρους λατρείας και σχολεία και να αναγκάζεις ανθρώπους να μεταναστεύσουν είναι βαρβαρότητα».

«Προτεραιότητά μας είναι η κατάπαυση του πυρός και η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή. Προσφέρουμε την απαραίτητη συμβολή στη διαδικασία. Η ίδρυση παλαιστινιακού κράτους είναι πλέον αναπόφευκτη. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτό», υπογράμμισε ο Τούρκος Πρόεδρος, σημειώνοντας ακόμη πως «ανακοινώσαμε ότι είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη ως εγγυήτρια χώρα με τις χώρες της περιοχής για μια δίκαιη ειρήνη».

