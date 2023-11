Αθλητικά

Στον Ολυμπιακό Ναζ Μήτρου Λονγκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Εδεσε" λιμάνι ο Ναζ Μήτρου - Λογνκ. Το "who is who" της νέας μεταγραφής. Η ανακοίνωσε της ερυθρόλευκης ΚΑΕ.

-

Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του Ναζ Μήτρου - Λονγκ από τον Ολυμπιακό.

Ο Καναδός γκαρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» και εν συνεχεία ανακοινώθηκε από την ομάδα του Πειραιά. Η Ζαλγκίρις Κάουνας άφησε ελεύθερο δίχως buy out τον Ναζ Μήτρου - Λονγκ, ανακοινώνοντας τη λύση της συνεργασίας. Ο Ναζ Μήτρου - Λονγκ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Euroleague μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου της κανονικής περιόδου. Θα έχει δηλαδή δικαίωμα ν' αγωνιστεί για πρώτη φορά στη Euroleague, στις 2 Ιανουαρίου 2024 με αντίπαλο την Αρμάνι Μιλάνο. Μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να πάρει ελληνικό διαβατήριο, όπως πήρε νωρίτερα ο αδελφός του, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, και τότε θα μπορεί να κληθεί και στην εθνική ανδρών.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ναζ Μήτρου - Λονγκ. Ο Καναδός γκαρντ θα φοράει τα "ερυθρόλευκα" για τα επόμενα τρία χρόνια.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 03/08/1993

Υπηκοότητα: Καναδάς

Ύψος: 1.93

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες:

Iowa State (2012–2017)

Salt Lake City Stars (2017)

Utah Jazz (2017–2019)

Salt Lake City Stars (2017–2019)

Indiana Pacers (2019–2020)

Fort Wayne Mad Ants (2019–2020)

Fort Wayne Mad Ants (2020-2021)

Pallacanestro Brescia (2021–2022)

Olimpia Milan (2022–2023)

Zalgiris Kaunas (2023)».

Οι περσινοί αριθμοί του...

Στην φετινή Ευρωλίγκα σε σύνολο 9 αγώνων είχε μέσο όρο 10:14 λεπτά συμμετοχής, 4.1 πόντους και 1 ασίστ. Στο Λιθουανικό πρωτάθλημα είχε μ.ο. 19.6 λεπτά συμμετοχής, 9.4 πόντους και 3 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Ιταλίας (2022-23)

Ατομικές

Rookie of the Year (2021-22)

Ειδήσεις σήμερα:

Απάτη σε βάρος δανειοληπτών: Τι ισχυρίστηκαν αστυνομικός και επιχειρηματίας

Γκάλοπ Prorata: Πρωτιά ΝΔ, πτώση ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου

ΥΠΑΑΤ: Τα έκαναν “γυαλιά καρφιά” με βαριοπούλες (εικόνες)