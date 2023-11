Υγεία - Περιβάλλον

“Προσωπικός Βοηθός”: Ο διάλογος Μητσοτάκη με ωφελούμενη

Ο θεσμός είναι ένα προσωπικό μου όραμα, που έχει αρχίσει πια και ριζώνει ανέφερε ο πρωθυπουργός που συναντήθηκε με την Αργυρώ και την προσωπική της βοηθό Αλεξάνδρα στο Μουσείο της Ακρόπολης

Την Αργυρώ Λαμπάρα, εκπαιδευτικό σε δημόσια σχολεία ειδικής αγωγής η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του «Προσωπικού Βοηθού» για Άτομα με Αναπηρία, συνάντησε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Ο πρωθυπουργός συζήτησε με την Αργυρώ και την προσωπική βοηθό της, Αλεξάνδρα Μπέκου, για τη θετική επίδραση που έχει το πιλοτικό πρόγραμμα στην καθημερινότητα των συμμετεχόντων και των οικογενειών τους, αλλά και για τις βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν πριν αρχίσει η καθολική εφαρμογή του.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Χαίρομαι διπλά, που ένα προσωπικό μου όραμα, ο θεσμός του προσωπικού βοηθού, έχει αρχίσει πια και ριζώνει, και άνθρωποι σαν κι εσένα έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε έναν άνθρωπο που κάνει τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους, την εργασία τους και την απόλαυσή τους καλύτερη», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Θεωρώ ότι είναι ένα πρόγραμμα από τα πιο σημαντικά που έχουν γίνει στην σύγχρονη Ελλάδα για τα Άτομα με Αναπηρία. Είναι ακόμα στην αρχή, υπάρχουν δυσκολίες. Το περιμένουν ακόμα και άλλα ΑμεΑ, που δεν έχουν προσωπικό βοηθό. Αισθάνομαι γενικά στη ζωή μου ότι είμαι τυχερή. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, έχω φίλους που με αγαπούν, έχω την Αλεξάνδρα. Είμαι τυχερή που κληρώθηκα, αλλά θα ήθελα και τα άλλα ΑμεΑ να είναι τυχερά. Να γίνει γρήγορα το πρόγραμμα για όλους», τόνισε από την πλευρά της η Αργυρώ.

«Για εμένα, είναι ένα από τα πιο εμβληματικά προγράμματα ενός μεγάλου σχεδίου για τα Άτομα με Αναπηρία, το οποίο βέβαια δεν εξαντλείται μόνο στον 'Προσωπικό Βοηθό', που είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για τα άτομα κυρίως με βαριά αναπηρία, αλλά επεκτείνεται σε πάρα πολλές, διαφορετικές πτυχές της πολιτικής μας, με πολύ σημαντική την προσβασιτα», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης, στην επίδραση που έχει ο προσωπικός βοηθός στην οικογένεια κάθε ωφελούμενου, καθώς στο παρελθόν οι συγγενείς αναλάμβαναν τη φροντίδα. «Αυτή είναι η σκέψη μου: Να σηκωθούν μια ημέρα οι γονείς και να πουν 'δεν έχουμε να κάνουμε κάτι'», είπε η Αργυρώ. «Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες, γιατί θυμάμαι, στην πρώτη μου επικοινωνία με οικογένεια που είχε αποκτήσει προσωπικό βοηθό, το πρώτο το οποίο μου είπε η μητέρα είναι ότι 'για πρώτη φορά κατάφερα και ξύπνησα ένα πρωί κι έκανα κάτι για τον εαυτό μου'», θυμήθηκε ο πρωθυπουργός.

«Εμείς θέλουμε να κάνουμε μια πολιτική η οποία να μας επιτρέψει να δίνουμε τη δυνατότητα στα Άτομα με Αναπηρία να συμμετέχουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και τη διάθεσή τους στην επαγγελματική και στην κοινωνική ζωή», ανέφερε ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν θέλουμε άτομα να είναι κλεισμένα στο σπίτι, δεν θέλουμε να ζουν μόνο με επιδόματα. Τα επιδόματα είναι βεβαίως, πολύ σημαντικά. Εμείς τώρα καταφέραμε και εξασφαλίσαμε ένα πρόσθετο κονδύλι από το γεγονός ότι πάνε καλά τα δημόσια οικονομικά, το δίνουμε πίσω σε οικογένειες με παιδιά και προφανώς στους δικαιούχους του επιδόματος του ΟΠΕΚΑ».

Η Αργυρώ μίλησε στον πρωθυπουργό για την πολυετή επαγγελματική διαδρομή της στην εκπαίδευση αλλά και τις άλλες ασχολίες της, όπως η αναζήτηση όμορφων, προσβάσιμων προορισμών στην Ελλάδα με τη βοήθεια της τεχνολογίας. «Θα μπορούσε να υπάρχει ένα κονδύλι για τεχνολογία για τα ΑμεΑ», σημείωσε, προσθέτοντας πως θα ήταν δυνατόν να υπάρχει μέριμνα για την παροχή εξοπλισμού που επιτρέπει στους δικαιούχους να χειριστούν υπολογιστές με τις κινήσεις των ματιών τους.

«Αυτό είναι κάτι που κρατώ», απάντησε ο πρωθυπουργός. «Υποκλίνομαι με σεβασμό στο ότι κάνεις αυτή την τεράστια προσπάθεια να είσαι ενεργή και να χρησιμοποιείς τον υπολογιστή με αυτόν τον τρόπο. Είναι πραγματικά μία πολύ μεγάλη προσπάθεια, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σου δίνουμε τη δυνατότητα, τουλάχιστον αυτό το τεχνολογικό εργαλείο να μην το πληρώνεις», προσέθεσε. «Είναι μία έξοδος στον κόσμο», είπε από την πλευρά της η Αργυρώ.

Η συζήτηση, σύμφωνα με πληροφορίες, επικεντρώθηκε επίσης στην προσπάθεια προσέλκυσης εργαζόμενων στο πρόγραμμα, αλλά και στην ανάγκη καλύτερης «σύνδεσης» των προσωπικών βοηθών με τους ωφελούμενους, ώστε να ταιριάζουν με το προφίλ του κάθε δικαιούχου και να υπάρχει ταχύτερη πλήρωση των θέσεων, ζήτημα που διαπιστώθηκε κατά την πρώτη πιλοτική εφαρμογή στην Αττική.

«Ένα από τα θέματα τα οποία έχουμε για τον θεσμό του 'Προσωπικού Βοηθού', είναι ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε το ενδιαφέρον και από τους προσωπικούς βοηθούς, να τους εξηγήσουμε ότι είναι μια ωραία δουλειά, μια δουλειά που πληρώνει αρκετά καλά και ότι είναι και μια δουλειά πάρα πολύ δημιουργική, πάρα πολύ ουσιαστική και πιστεύω μια δουλειά που γυρίζεις το βράδυ σπίτι σου και αισθάνεσαι γεμάτη», είπε ο πρωθυπουργός. «Όπως καταλαβαίνεις από τη δική σας εμπειρία, είναι μια στενή, προσωπική σχέση, η οποία πρέπει να 'κολλήσει' για να μπορεί να είναι ουσιαστική και να μπορέσει τελικά να έχει και τα αποτελέσματα που θέλουμε».

«Πρέπει να την αγαπάς πολύ αυτή τη δουλειά για να την κάνεις», ανέφερε η Αλεξάνδρα, σημειώνοντας ότι με βάση τη δική της υπηρεσία είναι «καταπληκτικά» και πλέον με την Αργυρώ είναι «κολλητές».

«Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να ενθαρρύνουμε περισσότερους προσωπικούς βοηθούς να αντιληφθούν ότι και οι απολαβές είναι καλές και κυρίως ότι κάνουν κάτι ουσιαστικό. Και δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη εξοικείωση», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Αλεξάνδρα να αναφέρει ότι εκπαιδεύτηκε κι έμαθε τη δουλειά «πολύ γρήγορα».

Στην τρέχουσα, πιλοτική φάση, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επιλέγονται με κλήρωση, που γίνεται με απολύτως διαφανή τρόπο. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η πραγματική κατάκτηση θα είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε εξασφαλισμένη σταθερή χρηματοδότηση για όποιον χρειάζεται προσωπικό βοηθό».

Στη συνάντηση παρέστησαν η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη και ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Πρόδρομος Πύρρος.

Ένα πρόγραμμα για την κοινωνία

Το πιλοτικό πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» εφαρμόστηκε αρχικά στην Αττική τον Απρίλιο του 2022, και τον φετινό Μάιο άρχισε η υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για τη δεύτερη φάση, στην οποία καλύπτονται οι υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

Στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση της ανεξάρτητης και ποιοτικής διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, η άρση αποκλεισμών ή εμποδίων που περιορίζουν την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας, η υποστήριξη κάθε ωφελούμενου με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του, αλλά και η στήριξη της οικογένειας των δικαιούχων.

Στο πρώτο στάδιο υλοποίησης, στην Αττική, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 1.200 ωφελούμενοι, 20% περισσότεροι σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη. Στη δεύτερη φάση θα προστεθούν 1.250 επιπλέον δικαιούχοι. Έως σήμερα έχουν ενταχθεί στο μητρώο 1.620 εκπαιδευμένοι προσωπικοί βοηθοί, ενώ περισσότεροι από 650 ακόμα θα αρχίσουν σύντομα την εκπαίδευσή τους.

Η καθολική εφαρμογή του «Προσωπικού Βοηθού» προγραμματίζεται για το 2025, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Ο προϋπολογισμός της πιλοτικής υλοποίησης έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν Άτομα με Αναπηρία ηλικίας 16 έως 65 ετών, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας, με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους και εφόσον κριθεί ως επιλέξιμη, μπορούν να προχωρήσουν στο στάδιο της κλήρωσης. Οι δικαιούχοι που αναδεικνύονται, αξιολογούνται ως προς τη λειτουργικότητά τους από ειδικές διεπιστημονικές επιτροπές με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων αξιολόγησης. Στο πιλοτικό στάδιο ο αριθμός των θέσεων είναι πεπερασμένος.

