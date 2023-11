Κοινωνία

“Δράκος των Εξαρχείων”: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που επιτίθεται σε γυναίκες

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 23χρονου που αποπειράθηκε να βιάσει τρεις γυναίκες και μία ανήλικη. Είχε μπει φυλακή για ίδια αδικήματα.

Ταυτοποιήθηκε σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας που φέρεται να έχει πραγματοποιήσει τέσσερις επιθέσεις σε γυναίκες, ακόμα και ανήλικη στην περιοχή των Εξαρχείων τις τελευταίες ημέρες.

Πρόκειται για αλλοδαπό, 23 ετών, με καταγωγή από τη Συρία. Ο άνδρας φέρεται μάλιστα να έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές, για παρόμοια αδικήματα πριν από λίγα χρόνια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε μπει φυλακή για απόπειρα βιασμού στα Γρεβενά και αποφυλακίστηκε τον Αύγουστο του 2023.

Βίντεο - ντοκουμέντο από την επίθεση σε 29χρονη

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1 από την απόπειρα βιασμού 29χρονης στα Εξάρχεια. Πρόκειται για την επίθεση το πρωί της Δευτέρας στην οδό Νικηταρά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η κοπέλα έζησε τον απόλυτο τρόμο, όταν ο δράστης με γοργό βήμα την πλησιάζει την πετάει στο πεζοδρόμιο και προσπαθεί να την ακινητοποιήσει, κλείνοντάς της το στόμα.

Η κοπέλα σώθηκε χάρη στην παρέμβαση ενός κατοίκου της περιοχής, ο οποίος άκουσε τις φωνές της και τη βοήθησε. Κατόπιν, πέρασε στο α

πέναντι πεζοδρόμιο για να γλιτώσει και ο «δράκος των Εξαρχείων» απομακρύνθηκε ανενόχλητος από το σημείο.