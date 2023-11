Κοινωνία

“Δράκος των Εξαρχείων”: Συνελήφθη ο 23χρονος Σύρος

Γνωστός των Αρχών ο άνδρας που αποπειράθηκε να βιάσει τρεις γυναίκες και ένα 13χρονο κορίτσι. Πού τον εντόπισανο οι Αρχές και του πέρασαν χειροπέδες.

Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης ο «δράκος των Εξαρχείων στην πλατεία Κάνιγγος που επιτέθηκε σε τέσσερις γυναίκες, μεταξύ αυτών και μία 13χρονη, στα Εξάρχεια.

Πρόκειται για αλλοδαπό, 23 ετών, με καταγωγή από τη Συρία. Ο άνδρας φέρεται μάλιστα να έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές, για παρόμοια αδικήματα πριν από λίγα χρόνια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε μπει φυλακή για απόπειρα βιασμού στα Γρεβενά και αποφυλακίστηκε τον Αύγουστο του 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου (18/11) όταν ο άγνωστος προσέγγισε μία 13χρονη, την έπιασε από τη μέση και προσπάθησε να προβεί σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της. Ευτυχώς το κορίτσι έβαλε τις φωνές και κατάφερε να ξεφύγει.

Δύο ημέρες μετά, δηλαδή στις 20 Νοεμβρίου, μια κοπέλα 29 ετών μετέβη στο Τμήμα Ασφαλείας των Εξαρχείων και κατέθεσε ότι ενώ βρισκόταν στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Νικηταρά, ένας περίεργος άντρας με χρήση σωματικής βίας, την ακινητοποίησε, την πέταξε στο έδαφος και αφού της έκλεισε το στόμα, προέβη σε γενετήσιες πράξεις τις οποίες δεν ολοκλήρωσε καθώς το σημείο προσήλθαν κάτοικοι και διερχόμενοι πολίτες με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί σε φυγή.

Βίντεο από την επίσθεση σε 29χρονη

Την ίδια ημέρα, 10 λεπτά αργότερα, μάλλον ο ίδιος δράστης, έστησε καρτέρι και στην Ζωοδόχου Πηγής. Την ώρα που περνούσε από το σημείο μία 27χρονη της όρμησε και της έκλεισε το στόμα. Το θύμα προέβαλε αντίσταση και κατάφερε να ελευθερωθεί, με τον άνδρα να αποχωρεί τρέχοντας

