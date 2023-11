Πολιτική

Π. Πολάκης - Γ. Τσίπρας: Δε μαζεύαμε ποτέ υπογραφές, πρόκειται για fake news

Τα δύο στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με σκληρή γλώσσα διαψεύδουν τα δημοσιεύματα περί συλλογής υπογραφών.

Κοινή δημόσια ανακοίνωση διευκρίνισης της θέσης τους απέναντι στο ενδεχόμενο αποχώρησης της Ομάδας Αχτσιόγλου εξέδωσαν την Τρίτη το βράδυ τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης και Γιώργος Τσίπρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα το οποίο είχε προηγηθεί, τα δύο στελέχη μάζευαν υπογραφές προκειμένου να προλάβουν μέλη και στελέχη από την αποχώρηση, και να υποβαθμίσουν έτσι την δημόσια εντύπωση την οποία αναμένεται να δώσει η αποχώρηση αυτή.

Στη δήλωσή τους οι κ. Πολάκης και Τσίπρας χαρακτηρίζουν “ακραίο fake news” το συγκεκριμένο δημοσίευμα και υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται να καταγραφεί καμία μαζική φυγή μελών και στελεχών:

«Προ ολίγου δημοσίευμα στον ιστότοπο iefimerida μας εμφανίζει δήθεν να “μαζεύουμε υπογραφές” ώστε “να απομειώσουμε τον αντίκτυπο της μαζικής φυγής μελών και στελεχών που συντάσσονται με την ομάδα Αχτσιόγλου”. Περιττεύει ακόμη και η διάψευση. Η κακοβουλία των πηγών του δημοσιεύματος επιβεβαιώνεται από τα περί “μαζικής φυγής” η οποία υπάρχει μόνο στη φαντασία των ευσεβών πόθων των πηγών. Κατά τα άλλα είναι θετικό που η φαντασία τους δεν έφτασε μέχρι του σημείου να εμφανίζουν τον ίδιο τον Πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη ή/και την Κεντρική Επιτροπή να συλλέγουν υπογραφές μέσα στο κόμμα υπέρ του εαυτού τους. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να ελέγχονται καλύτερα οι πληροφορίες των “«πηγών” ώστε να αποφεύγονται τα ακραία fake news».

