Εορτολόγιο 22 Νοεμβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα 22 Νοεμβρίου η η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά η μνήμη των Αγίων Βαλλεριανού Κικιλίας και Τιβουρτίου, Αγίου Φιλήμονος του Αποστόλου, Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη.

Αυτό σημαίνει ότι, γιορτάζουν όσοι λέγονται:

Βαλέρια, Βαλεριάνα, Βάλια, Βαλέριος, Βαλεριανός, Βάλιος

Σεσίλια, Κεκίλια, Κικίλια

Φιλήμων, Φιλήμονας, Φιλημονή, Φιλημόνα, Φλημόνα

Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα

Γιακουμής

Η ανατολή ήλιου είναι στις 07:12 η δύση ήλιου στις 17:09 και η Σελήνη είναι 9.5 ημερών.

Ο βίος των Αγίων

Η αγία Κικιλία έζησε τον 3ο αιώνα. Οι γονείς της ήταν ειδωλολάτρες και μάλιστα ευγενείς. Η Κικιλία άκουσε τη διδασκαλία του Χριστού και ζήτησε να βαπτιστεί. Μετά από λίγο καιρό, οι γονείς της την πάντρεψαν με ένα ευγενή νέο, τον Βαλεριανό, ο οποίος υπό την επίδραση της Κικιλίας ασπάστηκε κι αυτός τη χριστιανική πίστη. Μαζί με τον Βαλεριανό προσήλθε στους κόλπους της εκκλησίας και ο αδελφός του ο Τιβούρτιος. Κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού η Κικιλία, ο Βαλέριος και ο Τιβούρτιος συνέχιζαν να δηλώνουν την πίστη τους στον Ιησού Χριστό και να ασκούν το φιλανθρωπικό τους έργο. Γι` αυτό τους συνέλαβαν και υπέστησαν την εσχάτη των ποινών, τον θάνατο με αποκεφαλισμό.

Ο άγιος Μένιγνος καταγόταν από την Κολωνία του Ελλησπόντου και έζησε επί βασιλείας Δεκίου. Όταν ξεκίνησε ο διωγμός ο Μένιγνος, αψηφώντας την σκληρή τιμωρία ομολόγησε στην αγορά την πίστη του στον Ιησού και προέτρεψε τους Χριστιανούς να σταθούν πιστοί στον Κύριο και ατρόμητοι στα ασεβή αυτοκρατορικά διατάγματα. Συνελήφθηκε και επειδή δεν θέλησε να ασπαστεί τα είδωλα τον οδήγησαν στον τόπο του αποκεφαλισμού. Έτσι ο άγιος Μένιγνος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο.

Πηγή: ecclesia.gr