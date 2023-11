Life

“The 2Night Show” – Μίνως Μάτσας: Η γνωριμία του με τα “ιερά τέρατα” της μουσικής

Ο «τρόμος» για τον Μίκη Θεοδωράκη, ο «γλυκός» Μάνος Χατζηδάκης και η δημοσιότητα λόγω της συζύγου του, Όλγας Κεφαλογιάννη.

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» βρέθηκε καλεσμένος ο Μίνως Μάτσας.

Ο επιτυχημένος μουσικοσυνθέτης διηγήθηκε και ιστορίες από όταν ήταν μικρός, όταν μεγάλοι καλλιτέχνες επισκέπτονταν το σπίτι του.

«Για τη δημοσιότητα “φταίει” η σύζυγός μου, Όλγα Κεφαλογιάννη. Πίστευα και πιστεύω ότι ο καλλιτέχνης με το έργο του, εγώ πχ με τη μουσική μου, δείχνω αυτό που θέλω να δείξω. Δεν χρειάζεται να ξέρει ο κόσμος ποιος είμαι. Αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι ωραίο για τον κόσμο να συνδέσει το πρόσωπο με το έργο του. Και είμαι σε αυτή τη διαδικασία και το χαίρομαι πολύ.

Ο παππούς μου που ξεκίνησε την εταιρεία, κατέγραψε όλο το ρεμπέτικο τραγούδι και έτσι διασώθηκε. Ένα από τα σημαντικά του έργα ήταν αυτό. Ένα άλλο ήταν ότι είχε γράψει υπέροχους στίχους σε τραγούδια. Όπως το Μινόρε της Αυγής, ο Αντώνης ο Βαρκάρης ο Σερέτης. Είχε γράψει 300 τραγούδια. Κάποια τα έγραψε με ψευδώνυμα και άλλες κανονικό. Έγραφε με πολλά διαφορετικά ψευδώνυμα. Χάρη σε αυτόν ηχογράφησαν όλοι οι ρεμπέτες της εποχής. Ο Βαμβακάρης πήγε με τον μπαγλαμά του στα στούντιο της Κολούμπια και όλοι οι σοβαροί συνθέτες της εποχής επαναστάτησαν. Γιατί το ρεμπέτικο ήταν συνδεδεμένο με τον υπόκοσμο!

Τον παππού δεν τον γνώρισα μόνο από ιστορίες των άλλων! Ξεκίνησε ως συνέταιρος και κάποια στιγμή ανέλαβε την εταιρεία ενώ ήταν σε μια κακή κατάσταση που θα έκλεινε. Ο πατέρας μου τον έπεισε το να διευθύνει μια επιχείρηση που ήταν φαλιρημένη. Και μετά έγινε η Μίνως Μάτσα και Υιός!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μεγάλωσα σε έναν θαυμαστό κόσμο. Ερχόντουσαν άνθρωποι που ήταν καλλιτέχνες, στιχουργοί, συνθέτες. Όλο αυτό ήταν μοιραίο να με επηρεάσει, ήθελα να γίνω σαν αυτούς.

Φοβόμουν τον Μίκη Θεοδωράκη. Αν είσαι 5-6 χρονών και κοιτάς προς τα πάνω με φουντωτά μαλλιά και μαύρα ρούχα, αισθάνεσαι ένα δέος. Όταν δεν ήμουν φρόνιμος στο σπίτι έλεγαν “Τακτοποίησε τα πράγματά σου γιατί θα έρθει ο Θεοδωράκης” και γινόμουν Λούης. Κάποια στιγμή του το είχα.

Τον Χατζιδάκι τον είχα παρακολουθήσει στο στούντιο και ήταν ένας γλυκός και ζεστός άνθρωπος. Τον θυμάμαι να λέει ανέκδοτα! Ήταν ζεστός και τρυφερός άνθρωπος», ανέφερε μεταξύ άλλων.

