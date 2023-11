Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιώτης - Ραφαήλ: Τέσσερα χρόνια μετά τη θεραπεία του ανακαλύπτει νέες δυνατότητες (βίντεο)

Το παιδί που κινητοποίησε και συγκίνησε το πανελλήνιο και την Κύπρο, είναι όλο και καλύτερα και οι γονείς του ευγνώμονες.

Για «θαύμα» κάνουν λόγο οι γονείς του Παναγιώτη – Ραφαήλ, που τον βλέπουν να περπατά και να ανακαλύπτει τις νέες του δυνατότητες, τέσσερα χρόνια μετά τη θεραπεία του.

Το παιδί που κινητοποίησε την Ελλάδα και την Κύπρο, σε ένα πρωτοφανές κίνημα αλληλεγγύης, μόνο βελτίωση δείχνει στην κατάσταση της υγείας του.

«Πέρασαν τέσσερα χρόνια από τη μέρα της θεραπείας, χάρη στην οποία ο μικρός μας δυναμώνει και ανακαλύπτει τις νέες του δυνατότητες. Όλα αυτά που έχει κατακτήσει μας γεμίζουν χαρά και περηφάνια. Και φυσικά ευγνωμοσύνη για όλους εσάς που βοηθήσατε με την αγάπη σας και την πίστη σας να φτάσουμε ως εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ!!! Αυτό το θαύμα πραγματοποιήθηκε χάρη σε εσάς!», αναφέρουν σε ανάρτηση οι γονείς του, ενώ στο βίντεο που τη συνοδεύει το παιδί περπατά προς τον πατέρα του.

