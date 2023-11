Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη: Διπλό “χτύπημα” του Εγκέλαδου τα ξημερώματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν στην Κρήτη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

-

Διπλό χτύπημα από τον Εγκέλαδο τα ξημερώματα της Τετάρτης στα ανοιχτά της Κρήτης.

Ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε μεταξύ Κρήτης και Κάσσου και συγκεκριμένα στα 33χλμ δυτικά βορειοδυτικά της Κάσσου. Η δόνηση, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό, είχε μέγεθος 3,7 Ρίχτερ και το εστιακό του βάθος ήταν στα 16χλμ.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί της Τετάρτης μία δεύτερη δόνηση σημειώθηκε μεταξύ Κρήτης και Γαύδου. Ο σεισμός είχε επίκεντρο 66χλμ δυτικά βορειοδυτικά της Γαύδου με μέγεθος 3.7 και εστιακό βάθος 17χλμ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τζον Κένεντι: η δολοφονία που “πάγωσε” τον κόσμο

Περού: Δεκάδες νεκροί από πτώση λεωφορείου σε γκρεμό

Ισραήλ – Χαμάς: Συμφωνία για ολιγοήμερη εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων