Euro 2024 - Εθνική Ελλάδος: Τσιτσιπάς και Πετρούνιας βρέθηκαν στις κερκίδες (βίντεο)

Πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους και πολλοί επώνυμοι βρέθηκαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της Εθνικής.

Η Εθνική Ελλάδας αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 2-2 απέναντι στη Γαλλία, σε ένα παιχνίδι με εναλλαγές στο σκορ και αρκετές χαμένες ευκαιρίες, κυρίως από τους φιλοξενούμενους, με την εικόνα των ομάδων να είναι εκπληκτική και να καθηλώνει τους θεατές.

Η «γαλανόλευκη» κοίταξε στα μάτια την αντίπαλο της και δεν την φοβήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα, καταφέρνοντας να πάρει μια ισοπαλία, η οποία μπορεί βαθμολογικά να μη δίνει τίποτα στους Έλληνες διεθνείς, ωστόσο τονώνει την ψυχολογία και την αφήνει ένα αίσθημα ικανοποίηση για την προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής ποδοσφαίρου.

Στον αγώνα βρέθηκε πλήθος επωνύμων, ανάμεσά τους και ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Λευτέρης Πετρούνιας.

Οι δύο πρωταθλητές που έχουν χαρίσει στη χώρα μας μαγικές στιγμές βρέθηκαν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της Εθνικής ποδοσφαίρου.

