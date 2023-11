Αθλητικά

Euro 2024 - Λιάγκας: Επεισόδιο με οπαδούς έξω από το γήπεδο (βίντεο)

"Άρχισαν να με βρίζουν, με πλησίασαν απειλητικά" είπε ο παρουσιαστής το πρωί της Τετάρτης στο "Πρωινό".

«Επεισόδιο» με οπαδούς και τον Γιώργο Λιάγκα έξω από το γήπεδο της Opap Arena όπου η Εθνική Ελλάδας έπαιζε με τη Γαλλία. Όπως αποκάλυψε ο παρουσιαστής, υπήρξαν κάποιοι οπαδοί που τον έβρισαν και τον πλησίασαν προκειμένου να τον χτυπήσουν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Είχα μία πολύ άσχημη εμπειρία και λυπάμαι που ακόμα υπάρχει αυτή η λογική στους ανθρώπους. Νόμιζα ότι όλα αυτά, και ειδικά σε παιχνίδια της Εθνικής ομάδας έχουν ξεπεραστεί. Δεν είχα πάει ποτέ στο γήπεδο της ΑΕΚ, πήγα χθες μόνος μου για τον αγώνα. Πήγα από ένα στενάκι που υπήρχαν κάποια οπαδικά γραφεία. Στα γραφεία αυτά ήταν μαζεμένοι 100 άνθρωποι που με είδαν να προχωράω, δεν ενόχλησα κανέναν εκτός τηλεόρασης. Εντός τηλεόρασης ενοχλώ.

Άρχισαν αυτοί να με βρίζουν. Για το γεγονός ότι είμαι Ολυμπιακός. Εγώ όντως είμαι Ολυμπιακός. Ούτε φανατικός είμαι, ούτε έχω βρίσει άλλη ομάδα. Δεν είμαι από αυτούς που φανατίζονται. Το παιδί μου παίζει σε άλλη ομάδα και πάω και βλέπω τον Παναθηναϊκό και πανηγυρίζω. Το ποδόσφαιρο είναι χαρά. Άκουσα τα εξ’ αμάξης και κάποια στιγμή 2-3 ήρθαν από πίσω μου απειλητικά και σκέφτηκα ότι θα τις φάω. Και λέω δύο είναι τα τινά: ή θα προχωρήσω και θα τις φάω ή γυρίζω.

Γυρίζω και τους λέω «κάποια πλάκα κάνετε; Είναι παιχνίδι της εθνικής». Υπήρξαν 2-3 άλλοι που τους είπαν να με αφήσουν. Έτσι πέρασα. Κυριολεκτικά, θα μπορούσα χθες να τις έχω φάει. Στα 53 μου. Δεν έχω μπει ποτέ σε καβγά και χθες θα τις έτρωγα χθες το βράδυ. Δεν καταλαβαίνουν κάποιοι ότι ο αθλητισμός είναι χαρά. Μέχρι εκεί. Όλο το άλλο, οι απειλές γιατί; Τόσος θυμός υπάρχει; Τόσο μεγάλη πώρωση; Δεν μπορώ να το καταλάβω».





