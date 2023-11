Life

Αίας Μανθόπουλος: Συγκινεί η σύντροφός του στο “Πρωινό” (βίντεο)

Πότε αναμένεται να πραγματοποιηθεί το μηνμόσυνο του ηθοποιού.

Την 1η Δεκεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί το μνημόσυνο για τον αγαπημένο ηθοποιό, Αία Μανθόπουλο.

Η σύντροφός του, Ελισάβετ Σταμοπούλου, με την οποία ήταν σε σχέση τα τελευταία 7 χρόνια, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και αναφέρθηκε στην απώλειά της.

"Πηγαίνω καθημερινά στο νεκροταφείο και πίνουμε μαζί καφέ, όπως κάναμε όταν ήμασταν μαζί. Είναι κάτι που με κάνει και ανακουφίζομαι" ενώ αποκάλυψε ένα όνειρο που είδε με εκείνον και είπε πως "τον είδα λίγο πριν πεθάνει. Είχε ένα τραύμα στο κεφάλι. Με κράταγε από το χέρι και δεν με άφησε στιγμή".

Αναφορικά με τη σχεση που έχει με τα παιδιά του ηθοποιού η ίδια ανέφερε πως "πάντα είχα μία καλή διάθεση απέναντι στα παιδιά του, όμως οι συνθήκες πλέον δεν το επιτρέπουν και δεν ανακατεύομαι στα θέματά τους" ενώ τόνισε πως "δεν με ενδιαφέρουν τα περιουσιακά του αλλά ο σύντροφός μου που τον έχασα".





