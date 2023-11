Πολιτική

Μητσοτάκης: Η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών απαιτεί συναινέσεις

Ξεκινά η καταβολή επιδόματος ενοικίου και συγκατοίκησης στους πληγέντες της Θεσσαλίας. Πριν τις γιορτές η καταβολή του 30% των αποζημιώσεων σε επιχειρήσεις.

«Εκφράζω την ικανοποίησή μου για μια σοβαρή εξέλιξη, για τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε στη Μέση Ανατολή για την απελευθέρωση ομήρων η οποία συνδυάζεται με προσωρινή παύση πυρός. Είναι κάτι που επιδίωκε η ελληνική διπλωματία. Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίζει να συνομιλεί με όλα τα μέρη ως πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας», ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του ,στη Βουλή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας το κυβερνητικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας και του Έβρου.

Περνώντας στο θέμα των φυσικών καταστροφών είπε ότι το θέμα προϋποθέτει συναινέσεις και κοινές δράσεις.

«Η πρόσφατη εμπειρία απέδειξε ότι οι επιθέσεις της φύσης θα εναλλάσσονται. Το κυριότερο, δεν θα αποτελούν έκτακτα φαινόμενα με ένταση παρωδική αλλά έναν συχνότερο κίνδυνο με μία ένταση η οποία δεν μπορεί πάντα να προβλεφθεί με ακρίβεια», ανέφερε σημειώνοντας πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε όσα έγιναν στον Έβρο και στη Θεσσαλία και υπενθύμισε τα ποσοστά βροχόπτωσης του Ντάνιελ σε σχέση με αυτά στον Ιανό.

«Όλα αυτά δυστυχώς δεν είναι τυχαία. Παγκόσμια ως αποτέλεσμα υπερθέρμανσης του πλανήτη μεταξύ 2010 και του 2020, τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυξήθηκαν κατά 50% σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Δυστυχώς η Μεσόγειο δοκιμάζεται ιδιαίτερα. Οι επιστήμονες θεωρούν δυστυχώς δεδομένη την αύξηση της θερμοκρασίας του νερού κατά δύο βαθμούς κατά μέσο όρο τα επόμενα 15 χρόνια. Αυξάνει ο κίνδυνος για δημιουργία τροπικών καταιγίδων και κατά συνέπεια ο κίνδυνος θεομηνιών όπως αυτή που μας έπληξε το Σεπτέμβριο», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η άμυνα στην κλιματική κρίση είναι υπόθεση παγκόσμια, ότι οι νέες συνθήκες ξεπερνούν τις αντοχές των υποδομών που είχαν ως σήμερα όλες οι χώρες και πως χρέος της πολιτικής είναι να επεξεργαστεί καινούργια μέτρα αντίδρασης.

Θεσσαλία: Εκταμιεύσεις 120 εκ, ευρώ σε χρόνο ρεκόρ

«Θα υπερασπιστώ την προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή και το έργο χιλιάδων κρατικών λειτουργών και εθελοντών», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ είπε ότι χάρις στο 112 σώθηκαν πολλές ζωές και υπενθύμισε ότι στη Χαβάη δεν υπήρχε ενώ πριν από λίγες εβδομάδες το εφάρμοσε η πολιτεία της Καλιφόρνιας.

Απαντώντας στην ερώτηση που κατέθεσε η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως η στάνταρ οδηγία στην πλημμύρες είναι να πας στο υψηλότερο σημείο.

«Στη Θεσσαλία αυτή η αλληλεγγύη των κατοίκων με την τεχνολογία απέτρεψαν ένα πολύ μεγαλύτερο δράμα», πρόσθεσε και είπε πως εκατοντάδες πολίτες απεγκλωβίστηκαν με εναέρια και πλωτά μέσα, είχαν αμέσως ιατρική φροντίδα και έγιναν οι πρώτες φροντίδες για τη στέγαση. Αναφέρθηκε επίσης στα μέτρα για την αποτροπή μεγάλης υγειονομικής κρίσης.

«Έγιναν όλα αυτά σε συνθήκες ακραίες και πρωτόγνωρες για τη χώρα. Και οκτώ μονάδες ψυχικής υγείας εδρεύουν στη Θεσσαλία και είναι στη διάθεση των πληγέντων. Η καταστροφή πλήγωσε και τις ψυχές των ανθρώπων», πρόσθεσε.

Μιλώντας για τον τρόπο λειτουργίας της κρατικής αρωγής επανέλαβε ότι ο μηχανισμός είναι μια κατάκτηση και σημαντική πρόοδος σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες και εκταμιεύσεις που έχουν προχωρήσει σχετικά γρήγορα. «Έχουμε εκταμιεύσει 120 εκ ευρώ σε χρόνο ρεκόρ», επισήμανε και τόνισε πως πρέπει να διεξάγονται συνέχεια νέες διασταυρώσεις. «Μέσα στις επόμενες ημέρες ξεκινά το επίδομα ενοικίου και συγκατοίκησης», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη στήριξη στην Τ.Α για να καλυφθούν άμεσες ανάγκες σε δίκτυα και υποδομές. «Η αυτοδιοίκηση έχει αναλάβει συγκεκριμένες παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν ώστε το κράτος να ρίξει το βάρος στις υποδομές εθνικού χαρακτήρα», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης ενώ στη συνέχεια ανέφερε αναλυτικά τις αποζημιώσεις που έχουν δοθεί στους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς.

