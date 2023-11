Κόσμος

Ερντογάν: Ελπίζω ο Νετανιάχου να τα μαζέψει και να φύγει γρήγορα

Προσωπική επίθεση εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενζμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε και πάλιο Ταγίπ Ερντογάν επιστρέφοντας από την Αλγερία, ενώ τα έβαλε και πάλι με τη Δύση.

-

«Ελπίζουμε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ο Νετανιάχου να μαζέψει τα πράγματά του και να φύγει από εδώ, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Μάλιστα σύμφωνα με τον Ταγίπ Ερντογάν. κάποιοι αξιωματούχοι ξένων χωρών τους λένε «πρέπει να απαλλαγούμε από αυτόν».

Ο Τούρκος Πρόεδρος κατηγόρησε τη Δύση λέγοντας ότι σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες σιωπούν για αυτό το θέμα. Δεν παρεμβαίνουν για να σταματήσουν τη σφαγή.

Υπερασπιζόμενος και πάλι τη Χαμάς είπε: «Δεν πιστεύω ότι η Χαμάς έχει ή θα έχει κάποια αρνητική συμπεριφορά προς τους αμάχους που έχει στα χέρια της». Υποστήριξε ότι η Χαμάς προσπαθεί αυτή τη στιγμή να σώσει τους Παλαιστινίους που έχει στα χέρια του το Ισραήλ.

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι γίνεται ένα νέο βήμα στη διαδικασία με τη συμμετοχή του Κατάρ και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα αρχίσουν να ανταλλαγούν ομήροι σήμερα και αύριο.

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι ο ίδιος προσπαθεί να οργανώσει ένα ταξίδι στην Αίγυπτο το συντομότερο δυνατό για να συζητήσει τα θέματα αυτά.

Θέλει την Τουρκία, εγγυητή στη νέα περιόδο ειρήνης και ασφάλειας

«Θετική εξέλιξη» χαρακτήρισε πάντως παράλληλα ο Τούρκος Πρόεδρος, τη συμφωνία για κήρυξη 4ήμερης εκεχειρίας και της ανταλλαγής ομήρων και αιχμαλώτων, έστω και σε περιορισμένο αριθμό.

«Ελπίζω ότι αυτό το βήμα θα οδηγήσει στην ειρήνη και τελικά σε μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, η οποία αποτελεί προτεραιότητά μας και την οποία αναμένουμε να κηρυχθεί το συντομότερο δυνατόν», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος κατά τη συμμετοχή του στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G20 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ανέφερε ακόμη: «Η τραγωδία στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, ιδιαίτερα στη Γάζα, έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της ανθρώπινης ανοχής. Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να θεωρηθεί δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Εδώ διαπράττονται σαφώς εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Όσοι κάνουν τέτοια πράγματα, πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της διεθνούς δικαιοσύνης και της ανθρωπότητας. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι οι ενέργειες κατά αμάχων είναι νόμιμες.

Καλώ όλους τους ηγέτες εδώ να αντιδράσουν με τον ίδιο τρόπο στους θανάτους αμάχων, ανεξάρτητα από το αν είναι Ισραηλινο-Παλαιστίνιοι, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι ή Χριστιανοί. Ως Τουρκία, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε ευθύνες μαζί με άλλες χώρες στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας η οποία θα δημιουργηθεί. Να γίνουμε εγγυητές».

