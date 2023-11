Κοινωνία

Τροχαίο: αυτοκίνητο τούμπαρε στις γραμμές του Τραμ (εικόνες)

Το όχημα αναποδογύρισε πάνω στις γραμμές του τραμ, λίγη ώρα μετά την βροχή στην Αττική.

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι τη Τετάρτης στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Βασιλέως Κωνσταντίνου. Όπως φαίνεται στη φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook ο δημοσιογράφος, Δημήτρης Κοτταρίδης, ένα λευκό αυτοκίνητο έχει τουμπάρει πάνω στις γραμμές του τραμ.

Φαίνεται ότι το τροχαίο συνέβη λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου μετά τη βροχή που εκδηλώθηκε και στην Αττική. Στο σημείο προκλήθηκε μποτιλιάρισμα καθώς τα υπόλοιπα οχήματα που κινούνταν στην περιοχή, χαμήλωσαν ταχύτητες.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο επειδή γλίστρησε το όχημα ή αν συγκρούστηκε με κάποιο άλλο.

