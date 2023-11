Κοινωνία

Αττική Οδός: Κλειστές τρεις είσοδοι την Τετάρτη το βράδυ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσο θα διαρκέσει η διακοπή λειτουργίας των οδών και ποιες οι εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς.

-

Κλειστές λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος θα παραμείνουν από τις 22.00 το βράδυ της Τετάρτης 22 έως και τις 06.00 το πρωί της Πέμπτης 23 Νοεμβρίου, οι είσοδοι της Αττικής Οδού, από Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα, και από Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στον κόμβο Μεταμόρφωσης (Κόμβος 8), καθώς και η είσοδος της Αττικής Οδού, από τον κόμβο Κάντζας (Κόμβος 17) προς Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αναδόχου, κατά τη διάρκεια των παραπάνω αποκλεισμών οι οδηγοί μπορούν εναλλακτικά:

Για τον κόμβο Μεταμόρφωσης, να εισέλθουν στην Αττική Οδό από την είσοδο του κόμβου Μεταμόρφωσης προς Αεροδρόμιο, να κινηθούν ευθεία στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, να εξέλθουν στην επόμενη έξοδο της Λεωφόρου Ηρακλείου (Έξοδος 9), να αναστρέψουν, και να επανεισέλθουν στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, άνευ δεύτερης καταβολής διοδίων.

Για τον κόμβο Κάντζας, να επιλέξουν την είσοδο είτε από Λεωφόρο Μαραθώνος (Κόμβος 15), είτε από κόμβο Γλυκών Νερών (Κόμβος Υ6), είτε από κόμβο Παιανίας (Κόμβος 18).

Ειδήσεις σήμερα:

Βύρωνας: Πέθανε η 16χρονη που είχε κάνει χρήση κοκτέιλ ναρκωτικών

Κασσελάκης: Η εποχή που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ με Τσακαλώτους και Κατρούγκαλους έχει λήξει

Ρεύμα - Πράσινο Τιμολόγιο: Οδηγός για τους καταναλωτές