Κοινωνία

Μοσχάτο - Σεξουαλική επίθεση: Απείλησε ανήλικες με μαχαίρι και τις θώπευσε

Τρόμος για δύο 15χρονος σε παιδική χαρά. Πώς κατάφεραν να γλιτώσουν από τις αρρωστημένες του ορέξεις.

Ένα άγνωστος άνδρας επιτέθηκε σε δυο 15χρονες στο Μοσχάτο.Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες στις 9 το βράδυ σε παιδική χαρά, που βρίσκεται επί της οδού Καραολή και Δημητρίου.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν στην Αστυνομία οι δύο ανήλικες, ο άγνωστος τις πλησίασε και υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου θώπευσε τη μια από τις δύο και στην συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δράστη ,ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το Τ.Α. Μοσχάτου.

