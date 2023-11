Κόσμος

Ακσενέρ: Ο ΟΗΕ γίνεται “λιοντάρι” για την Κύπρο, αλλά όχι για το Ισραήλ

Τι είπε για την στάση των Ηνωμένων Εθνών απέναντι στον πόλεμο στην Γάζα η αρχηγός του Καλού Κόμματος.

Τη στάση των Ηνωμένων Εθνών απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα στηλίτευσε η αρχηγός του Καλού Κόμματος, Μεράλ Ακσενέρ, μιλώντας σήμερα στην κοινοβουλευτική της ομάδα. Δήλωσε ότι ο ΟΗΕ γίνεται «λιοντάρι» όταν πρόκειται για την Κύπρο, αλλά όχι για το Ισραήλ

«Είναι ενδιαφέρον ότι τα Ηνωμένα Έθνη, των οποίων τα χέρια είναι δεμένα μπροστά στις σφαγές στη Γάζα και που λυπούνται μόνο για όσα συμβαίνουν, μπορούν ξαφνικά να μετατραπούν σε «λιοντάρια» όταν πρόκειται για την Κύπρο.

Θυμηθείτε, πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγους μήνες, η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών ήθελε να αποκλείσει έναν δρόμο που κατασκευαζόταν για ανθρωπιστικούς σκοπούς, προκειμένου να παράσχει στους χωρικούς πρόσβαση σε ένα τουρκικό χωριό στην Κύπρο. Τι υποκρισία!

Η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών, η οποία σπεύδει να αναλάβει δράση, όταν πρόκειται για την κατασκευή δρόμων στην Κύπρο, προτιμά να τραβιέται στο πλάι και να δηλώνει τη θλίψη της, όταν βομβαρδίζονται δρόμοι στη Γάζα. Όταν βλέπουν έναν Τούρκο, τα όπλα τους ισιώνουν και όταν βλέπουν το δολοφόνο Νετανιάχου, κρύβονται. Οι ουδέτερες ζώνες γίνονται ξαφνικά σημαντικές όταν πρόκειται για Τούρκους, αλλά χάνουν τη σημασία τους, όταν το Ισραήλ χτυπά τα κτίρια που ανήκουν στα Ηνωμένα Έθνη", υπογράμμισε η Μεράλ Ακσενέρ.

