Ερντογάν: Τουρκικοί κινητήρες για πολεμικά αεροσκάφη... σε 5 χρόνια!

Ο Τούρκος πρόεδρος μίληsε στο λαό της χώρας του για τα σχέδια γιγάντωσης της Τουρκικής άμυνας αλλά και αμυντικήε βιομηχανίας.

«Θέλουμε 5 χρόνια για να κατασκευάσουμε κινητήρες» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν βιντεοσκοπούμενος να επιβαίνει σε μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.

«Ας μην ανησυχεί κανείς, θα φτιάξουμε ένα όνομα στην αμυντική βιομηχανία καθώς και σε άλλους τομείς. Τα νέα μας βήματα είναι καθ' οδόν», είπε σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννας Ανδρέου, προσθέτοντας ότι:

«Κάθε βήμα που κάνουμε στην αμυντική βιομηχανία, μας ενθουσιάζει. Όποιος βάζει ένα λιθαράκι σε αυτόν τον τομέα συμβάλλει πολύ σημαντικά στο μέλλον της χώρας μας και στην οικοδόμηση, του Αιώνα της Τουρκίας. Το μαχητικό Kaan είναι ήδη μια από τις καινοτομίες.

Αλλά το έργο της εταιρίας Μπαϊκάρ, το οποίο το κορυφαίο έργο μας, είναι γνωστό ως Kizilelma («Κόκκινο Μήλο»). Τώρα διεξάγουν τις τελικές δοκιμές του Kizilelma. Το ζήτημα που πρέπει να ξεπεράσουν είναι να παράγουν τον δικό τους εγχώριο κινητήρα. Μόλις το πετύχουν αυτό, η θέση του Kizilelma απέναντι στον κόσμο θα είναι διαφορετική.

Φυσικά, υπάρχει και μια υποχρέωση για την Aselsan εδώ: η παραγωγή κάμερας. Δυστυχώς, η διαδικασία παραγωγής του κινητήρα θα διαρκέσει πιθανότατα 5 χρόνια, όπως και να το δει κανείς. Μέχρι τότε, θα πρέπει να εισάγουμε κινητήρες. Η Aselsan έχει επίσης ξεκινήσει τις εργασίες παραγωγής φωτογραφικών μηχανών. Ορισμένες χώρες μάς δίνουν υποσχέσεις, αλλά δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους. Μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα από χώρες όπως ο Καναδάς και η Νότια Αφρική; Το εξετάζουμε. Αν μπορέσουμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα από αυτές τις χώρες το συντομότερο δυνατό, τότε θα μπορέσουμε να θέσουμε τα μη επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη μας σε λειτουργία πιο γρήγορα. Το Kaan, το Kizilelma, το αεροπλανοφόρο Anadolu και πολλά άλλα, δεν θα μείνουν κουφάρια. Πρώτα ο Θεός, θα προχωρήσουν και θα γίνουν καλύτερα, από τα χέρια των αδελφών μας, που το μέτωπο και το μυαλό τους, ιδρώνει γι' αυτή την πατρίδα».

