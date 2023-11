Τεχνολογία - Επιστήμη

“Brave New Greece”: Τα θέματα του Σαββάτου (εικόνες)

Ένα ανεπανάληπτο φουτουριστικό ταξίδι, μια εκπομπή για το μέλλον.... σήμερα! Μια εμπειρία μέσω του ΑΝΤ1 που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 «BRAVE NEW GREECE» με ξεναγό τη CEO της αθηΝΕΑς, Μαριάννα Σκυλακάκη, έρχεται για να μας υπενθυμίσει πως το μέλλον δεν είναι εκεί μόνο για να μας προβληματίζει. Είναι εκεί για να μας προκαλεί ενθουσιασμό και να μας κάνει να ονειρευόμαστε νέα όρια για το τι είναι εφικτό. Για το πώς θα κάνουμε τις ζωές μας καλύτερες. Αρκεί να το κατανοήσουμε καλύτερα. Αρκεί να δούμε πώς θα προκύψει, μέσα από τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις της Ελλάδας του σήμερα. Το «BRAVE NEW GREECE» δίνει βήμα σε κορυφαίους ειδικούς, επιστήμονες, thought-leaders και innovators, οι οποίοι μιλούν για τις νέες τάσεις που θα διαμορφώσουν το αύριο.

Τι θα δούμε το Σάββατο, 25 Νοεμβρίου στις 16:00

Πώς οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις κάνουν την πράσινη μετάβαση εφικτή

Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ενεργειακού συστήματος. Η μετάβαση όμως, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δημιουργεί νέα δεδομένα και προκλήσεις για τα δίκτυα. Εάν ο ήλιος και ο άνεμος αποτελούν τις βασικές πηγές ηλεκτροδότησής μας, πώς διαχειριζόμαστε την πλεονάζουσα ενέργεια προκειμένου αυτή να μη χαθεί; Τι γίνεται όταν δεν έχει ήλιο ή κατά τις βραδινές ώρες; Τα ερωτήματα αυτά απασχολούν το επεισόδιο του #BraveNewGreece με τίτλο #BraveNewNetworks, το οποίο επιχειρεί να ρίξει φως στο μέλλον του ενεργειακού συστήματος με πυλώνες τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και την αποθήκευση ενέργειας.

Ποιες αλλαγές επιφέρει η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια; Γιατί η γεωγραφική θέση της Ελλάδας ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακού κόμβου; Γιατί είναι μονόδρομος το αποκεντρωμένο μοντέλο παραγωγής και τι σημαίνει «ενεργειακό ίντερνετ»; Πώς η τεχνολογία διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο προκειμένου τα δίκτυα να καταστούν «έξυπνα», αλλά και για να κερδίσουμε το στοίχημα της αποθήκευσης ενέργειας; Γιατί η διασύνδεση των ελληνικών νησιών αποτελεί καινοτομία με παγκόσμια εμβέλεια και ποια είναι η θέση των υπεράκτιων αιολικών πάρκων στο νέο ενεργειακό τοπίο; Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά η εκπομπή συνομιλεί με ειδικούς στον κλάδο της ενέργειας και επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), που υλοποιεί ήδη ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων για τη δημιουργία νέων ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Γιατί, δεν αρκεί μόνο η ηλεκτροπαραγωγή. Πρέπει όλη αυτή η ενέργεια να έχει πού να πάει, την ώρα που την έχουμε ανάγκη.

Στην κάμερα της εκπομπής μιλούν οι: Μάνος Μανουσάκης (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΔΜΗΕ), Αρθούρος Ζερβός (Ομότιμος Καθηγητής, ΕΜΠ & Πρόεδρος, REN), Σταύρος Παπαθανασίου (Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ), Ιωάννης Μάργαρης (Αντιπρόεδρος, ΑΔΜΗΕ), Ελένη Ζαρίκου (Διευθύντρια Οικονομικών & Λογιστικών Υπηρεσιών, ΑΔΜΗΕ).

«BRAVE NEW GREECE» με τη Μαριάννα Σκυλακάκη, Σάββατο 25 Νοεμβρίου στις 16:00 στον ΑΝΤ1.

Μείνετε συντονισμένοι γιατί το μέλλον προδιαγράφεται συναρπαστικό!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παρουσίαση / Σενάριο: Μαριάννα Σκυλακάκη

Μαριάννα Σκυλακάκη Σκηνοθεσία: Πάνος Θ. Μελίδης

Πάνος Θ. Μελίδης Αρχισυνταξία: Δημήτρης Δελεβέγκος

Δημήτρης Δελεβέγκος Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Δημήτρης Ζωγραφάκης Εκτέλεση Παραγωγής: Πέτρος Αδαμαντίδης

Πέτρος Αδαμαντίδης Παραγωγή: αθηΝΕΑ x ελc productions

