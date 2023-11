Κόσμος

Σμύρνη: Δίωξη στον Δήμαρχο για δωρεά καμπάνας στο ελληνικό Προξενείο

Τι δήλωσε ο Τουνκ Σογιέρ, ο οποίος διώκεται επίσης από το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών για προσβολή του τελευταίου σουλτάνου Βαχντεντίν.

Εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε εναντίον του δημάρχου Σμύρνης Τουνκ Σογιέρ, επειδή φέρεται να έδωσε την καμπάνα που ανήκει στην ιστορική ελληνική εκκλησία της Αγ. Φωτεινής στο ελληνικό προξενείο χωρίς να ενημερώσει τις αρχές όταν ήταν δήμαρχος της περιοχής Σεφεριχισάρ (δίπλα στη Σμύρνη).

Ο Σογιέρ, ο οποίος διώκεται επίσης από το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών για προσβολή του τελευταίου σουλτάνου Βαχντεντίν, δήλωσε ότι "πρόκειται για έναν παραλογισμό. Όλα τα κουμπιά είναι πατημένα ταυτόχρονα. Παρακολουθώ με έκπληξη".

Σε τηλεοπτική εκπομπή του καναλιού Sozcu TV ειπε:

"Μια άλλη έρευνα ξεκίνησε σήμερα, για την οποία θα ήθελα να μιλήσω. Πριν από 14 χρόνια, όταν ήμουν δήμαρχος του Σεφεριχισάρ, υπήρξε ένας ισχυρισμός, αλλά δεν είχα καμία σχέση. Ότι η καμπάνα που ανήκει στην ιστορική ελληνική εκκλησία, η οποία χρησιμοποιούνταν ως συναγερμός μπροστά από το κτίριο του παλαιού δημαρχείου και ήταν ένα ιστορικό κειμήλιο, δόθηκε από εμένα στο ελληνικό προξενείο χωρίς να ενημερώσω τις αρμόδιες αρχές".

Αρνούμενος τον ισχυρισμό, ο Σογιέρ δήλωσε ότι δεν χρησιμοποίησε ποτέ το παλιό κτίριο μετά την εκλογή του ως δήμαρχος του Σεφεραιχίσαρ και ότι ασκούσε καθήκοντά του στο νέο κτίριο.

