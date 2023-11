Υγεία - Περιβάλλον

ΕΕΣ - Πρώτες Βοήθειες: Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα (εικόνες)

Καταρτισμένοι εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, διδάσκουν πρώτες βοήθειες που μπορούν να σώσουν ζωές ανθρώπων, αλλά και ζώων.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πρωτοπόρος εδώ και χρόνια στην εκμάθηση Α’ Βοηθειών στην Ελλάδα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, στοχεύοντας στην ενημέρωση του κόσμου για τη σημασία της ορθής παροχής Πρώτων Βοηθειών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αλλά και στην καθημερινότητα, εκεί όπου η έγκαιρη και σωστή παρέμβαση κάποιου που γνωρίζει Πρώτες Βοήθειες μπορεί να αποτρέψει μια αναπηρία ή να σώσει μια ζωή.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ''ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ'' υλοποιούνται, είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, από πιστοποιημένους Εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με ειδικότητα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ και CPR/AED” του Τμήματος Εκπαίδευσης του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε όλη την Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες οι εταιρίες/φορείς/πολίτες μπορούν να ενημερωθούν στο www.samarites.gr και στο 210-5248132 και να αποστείλουν το αίτημά τους στο samareites@redcross.gr .

Σεμινάρια Παροχής Πρώτων Βοηθειών σε Σκύλους

Παράλληλα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, διοργανώνει Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Παροχής Πρώτων Βοηθειών σε Σκύλους από την Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Κ9) που διαθέτει. Το καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα του Ε.Ε.Σ, διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών, υλοποιείται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ξάνθη, Κομοτηνή και Κρήτη και εν συνεχεία θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Οι πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν στα εν λόγω σεμινάρια, παρακαλούνται όπως αποστείλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος (ονοματεπώνυμο, πόλη και στοιχεία επικοινωνίας) στο samareites@redcross.gr ή τηλεφωνικά στο 210-5248132.

