“Σωτέ” στο ANT1+ με την Δάφνη Λαμπρογιάννη: Το πρώτο τρέιλερ (εικόνες)

Η νέα πρωτότυπη κωμική σειρά έρχεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ φέρνοντας μαζί της τον πιο εκρηκτικό χαρακτήρα της σεζόν.

Η αγαπημένη ηθοποιός Δάφνη Λαμπρόγιαννη και η νέα ανατρεπτική κωμική σειρά «ΣΩΤE» έρχονται στις 15 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.

Ετοιμαστείτε να δοκιμάσετε την πιο πικάντικη γαστροκωμωδία γαρνιρισμένη με ισχυρές δόσεις σουρεαλισμού, όπου ο κόσμος της υψηλής γαστρονομίας συναντά το χάος ενός μαγειρικού ριάλιτι και… μπουμ! Σε μια κουζίνα όπως αυτή, όλα τρώγονται, λίγα χωνεύονται…όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη Σωτέ! Η Δάφνη Λαμπρόγιαννη στον ρόλο της Σωτηρίας Σωτέ Βοκάκη έχει στη φαρέτρα της το πιο δυνατό όπλο. Τη γλώσσα της. Και όπως όλα τα όπλα, καμιά φορά μπλοκάρει. Τι σημαίνει αυτό;

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΩΤΕ ΒΟΚΑΚΗ

Η Σωτέ είναι… παράξενο φρούτο. Είναι αυστηρή, εργασιομανής, αντικοινωνική και προτιμάει να μιλάει με το ψωμί που ψήνει παρά με τους ανθρώπους που την περιτριγυρίζουν. Το μόνο πράγμα που είναι πιο κοφτερό από τα κρητικά μαχαίρια της είναι το κυνικό της χιούμορ. Και δεν διστάζει να το κεράσει με κάθε ευκαιρία. Αυθεντική και αφοπλιστικά ειλικρινής, θα οδηγήσει το reality στην καταστροφή ή θα κάνει το κοινό να τη λατρέψει.

Δεν τη λες κι εύκολο άνθρωπο. ‘Όμως, κάτι στον τρόπο που δεν χαμπαριάζει κάνει τους ανθρώπους να την αγαπούν βαθιά. Μην φανταστείτε πολλούς, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα τους ενός χεριού. Κάποιου που έχει χάσει και κάνα δυο δάχτυλα. Δεν έχει κάψει ποτέ φαγητό, αλλά ειδικεύεται στο να καίει τις γέφυρες με κάθε άνθρωπο που κινδυνεύει να δεθεί. Tεμαχισμένες φιλίες. Συνεργασίες που έγιναν κιμάς. Και μια κόρη που παθαίνει δηλητηρίαση και μόνο όταν ακούει τη λέξη «Σωτέ». Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να γίνουν χειρότερα για τη Σωτέ. Αλλά, αυτός ο κάποιος θα ήταν βαθιά γελασμένος. Γιατί η Σωτέ χάνει το μόνο εφόδιο στο οποίο μπορούσε πάντα να βασιστεί: τη γεύση της. Και ένα τέτοιο μυστικό δεν κρύβεται εύκολα.

Το νέο ΑΝΤ1+ Original «ΣΩΤE» αποτελείται από 8 επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα στις 15 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με διπλό επεισόδιο. Κάντε εγγραφή αποκλειστικά στο www.antennaplus.gr και δείτε την πιο ανατρεπτική κωμωδία της χρονιάς.

Πρωταγωνιστούν : Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Κατερίνα Μαυρογεώργη, Βασίλης Κουκαλάνι, Βασίλης Μαγουλιώτης κ.α.

Σενάριο: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Γιώργος Γαρυφαλλάκης, Παναγιώτης Μελίδης

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Διεύθυνση Παραγωγής: Σταύρος Τσιαούσης

Εκτέλεση Παραγωγής: Filmiki Productions