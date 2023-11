BCL: Η ΑΕΚ νίκησε την Στσέτσιν και βρίσκεται... αγκαλιά με την απευθείας πρόκριση

Αθλητικά

Η Ένωση έκαμψε με άνεση την αντίσταση της Κινγκ Σέτσιν για την 4η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Πολωνούς στην τρίτη ήττα τους.

Συνέχεια στο αήττητο της στον 4ο όμιλο του Basketball Champions League (4-0), έδωσε στο κλειστό των Άνω Λιοσίων η ΑΕΚ, η οποία πλέον βρίσκεται με το... ενάμισι πόδι στους «16» της διοργάνωσης. Η Ένωση έκαμψε με άνεση την αντίσταση της Κινγκ Σέτσιν (86-64), για την 4η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Πολωνούς στην τρίτη ήττα τους.

Η άμυνα της δεύτερης περιόδου, όταν περιόρισε τους φιλοξενούμενους στους 10 πόντους και η διάρκεια στο κομμάτι της παραγωγικότητας στο δεύτερο ημίχρονο, απλοποίησε το έργο της Ένωσης.

Ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων», Ζοάν Πλάθα, είδε πέντε παίκτες του να τελειώνουν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων και τον Τζάστιν Τίλμαν να πρωταγωνιστεί με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (15) και ριμπάουντ (10). Από τους φιλοξενούμενους των 20 λαθών, ο Τόνι Μέιερ με 13 πόντους δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά.

Τα δεκάλεπτα: 17-16, 36-26, 61-48, 86-64

Μετά το αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο (17-16), η ΑΕΚ ενεργοποίησε την άμυνα της, κράτησε τη Σέτσιν στους 10 πόντους και ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +10 (36-26).

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν λύσεις στην επίθεση στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά με την Ένωση να φορτώνει το αντίπαλο καλάθι με 25 πόντους, δεν τέθηκε θέμα αμφισβήτησης και οι γηπεδούχοι βρέθηκαν στο 30΄ στο +13 (61-48).

Δίχως να χάσει τη διάρκεια της στην επίθεση και με τον ΜακΡέι να δείχνει ασταμάτητος, η Ένωση εκτόξευσε τη διαφορά στο +23 (73-50) στο 34΄ και δεν αγχώθηκε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κόντε, Γκεντβίλας, Βοΐνοβιτς

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ζοάν Πλάθα): Χατζηδάκης, Φλιώνης, Καράμπελας 4, Κουζέλογλου 7, Νετζήπογλου 6, Χολ, Καμπενγκέλε 13, ΜακΛεμορ 5 (1), Κουζμίνσκας 14 (1), ΜακΡέι 12 (2), Ραντλ 10 (2), Τίλμαν 15.

ΣΤΣΕΤΣΙΝ (Αρκάντιους Μιλοσέφσκι): Μπορόφσκι 2, Λαμπίνοβιτς 4, Νοβακόφσκι 2, Σάμιεκ, Ζολνιέρεβιτς 7, Κάθμπερτσον 6 (1), Μάστσακ 2, Μάζουρτσακ 10 (1), Μέιερ 13 (3), Ουντέζε 7, Γούντσον 8, Ζμούντσκι 3.

