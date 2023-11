Κοινωνία

Άνω Λιόσια: Άγνωστοι επιτέθηκαν με μολότοφ σε λεωφορείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επίθεση των νεαρών στο όχημα στα ξαφνικά, όπως την περιέγραψαν αυτόπτεις μάρτυρες.

-

Εικόνα: αρχείου

Άλλη μια εμπρηστική επίθεση νεαρών αγνώστων εναντίον μέσου μαζικής μεταφοράς φαίνεται να σημειώθηκε στα Δυτικά Προάστια των Αθηνών.

Συγκεκριμένα αργά την Τετάρτη το βράδυ στα Άνω Λιόσια ομάδα νεαρών φέρονται να εμφανίστηκαν ξαφνικά από στενά επί της οδού Φυλής και να επιτέθηκαν με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς μολότοφ, εναντίον αστικού λεωφορείου της γραμμής το οποίο εκείνη τη στιγμή διερχόταν από το σημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτοπτών μαρτύρων το λεωφορείο έπιασε φωτιά από τις αυτοσχέδιες βόμβες. Αμέσως ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα, προέτρεψε τους επιβάτες να το εκκενώσουν και εν συνεχεία το εγκατέλειψε και ο ίδιος, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν θύματα ούτε τραυματίες.

Στο σημείο έσπευσαν το Πυροσβεστικό Σώμα για την κατάσβεση της φωτιάς και η Άμεση Δράση τη Αστυνομίας για την περαιτέρω διερεύνηση του συμβάντος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρεύμα - Πράσινο Τιμολόγιο: Οδηγός για τους καταναλωτές

Πάτρα - Προαστιακός: Εκτροχιασμός συρμού με δεκάδες επιβάτες (εικόνες)

Βύρωνας: Πέθανε η 16χρονη που είχε κάνει χρήση κοκτέιλ ναρκωτικών