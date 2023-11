Πολιτισμός

Εορτολόγιο 23 Νοεμβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

-

Σήμερα 23 Νοεμβρίου η η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά η μνήμη του Οσίου Αμφιλοχίου επισκόπου Ικονίου, Οσίου Ελένου επισκόπου Ταρσού.

Αυτό σημαίνει ότι, γιορτάζουν όσοι λέγονται

Αμφιλόχιος,Αμφιλοχία, Έλενος, Λένος

Η ανατολή ήλιου είναι στις 07:1ε η δύση ήλιου στις 17:09 και η Σελήνη είναι 10,6 ημερών.

Ο βίος του Άγιου Αμφιλόχιου

Ο άγιος Αμφιλόχιος καταγόταν από την Καππαδοκία. Έζησε την εποχή των αυτοκρατόρων Ουαλεντιανου Α`, Ουαλέντος και Θεοδοσίου Α` του Μεγάλου. Το 344 χειροτονήθηκε επίσκοπος Ικονίου, αξίωμα το οποίο υπηρέτησε με σύνεση και αρετή. Δίδασκε την ορθή πίστη, όταν αυτή απειλείτο από τις αιρετικές κακοδοξίες του Μακεδόνιου και του Άρειου. Υπήρξε ένας από τους πατέρες που συγκρότησαν το 381 στην Κωνσταντινούπολη την Β` Οικουμενική Σύνοδο, η οποία καταδίκασε τις παραπάνω κακοδοξίες. Αφού αγωνίστηκε για την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας απεβίωσε ειρηνικά το 394. (2 )Ο άγιος Γρηγόριος έζησε στην εποχή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού του Β` του Ρινότμητου. Γεννήθηκε στον Ακράγαντα της Σικελίας από θεοσεβείς ανθρώπους, τον Χαρίτωνα και τη Θεοδότη. Βαπτίστηκε και έλαβε το αξίωμα του αναγνώστη από τον επίσκοπο Ποταμίωνα. Χειροτονήθηκε διάκονος από τον επίσκοπο Μακάριο στα Ιεροσόλυμα, όπου είχε πάει για προσκύνημα. Μετά από μεγάλη αναζήτηση επέστρεψε στον Ακράγαντα, όπου χειροτονήθηκε επίσκοπος. Απομακρύνθηκε όμως από το αξίωμά του λόγω των συκοφαντιών δύο ανάξιων κληρικών. Ύστερα από δύο χρόνια επανήλθε στο αξίωμά του δικαιωμένος. Απεβίωσε ειρηνικά σε βαθύ γήρας.

Πηγή: ecclesia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Απελευθέρωση ομήρων: Τι συμφώνησαν Ισραήλ - Χαμάς

Καβάλα: “Αστυνομικός” βίαζε και λήστευε τα θύματα του

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Πέμπτη