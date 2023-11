Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ - Κίνα: “Συναγερμός” για αναπνευστικά νοσήματα και πνευμονίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Καμπανάκι" του ΠΟΥ για την Κίνα, όπου πνευμονίες και αναπνευστικά νοσήματα παρουσιάζουν έξαρση. Η σύσταση προς τις Αρχές.

-

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέφρασε την ανησυχία του χθες Τετάρτη για την αύξηση των περιπτώσεων νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος στην Κίνα και παρότρυνε τον πληθυσμό του ασιατικού γίγαντα να «λάβει μέτρα» προστασίας.

«Ο ΠΟΥ υπέβαλε επίσημο αίτημα στην Κίνα για λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά την αύξηση των νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος και εστίες πνευμονίας παιδιών», τόνισε ο οργανισμός, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, μέσω X (του πρώην Twitter), ενώ εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η ανακοίνωση είναι αυθεντική, πως εστάλη όντως το αίτημα και ότι απευθύνθηκε σύσταση να ληφθούν «μέτρα για τη μείωση του κινδύνου νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος».

Τα μέτρα στα οποία αναφέρεται ο ΠΟΥ, τα οποία έχει αναλύσει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού, είναι ιδίως ο εμβολιασμός, η τήρηση αποστάσεων με τους ασθενείς, η παραμονή ασθενών στο σπίτι, τα τεστ και η νοσηλεία, αν απαιτείται, η χρήση μάσκας, ο καλός εξαερισμός χώρων και το συχνό πλύσιμο των χεριών.

Αφού οι κινεζικές αρχές και κινεζικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για αύξηση των κρουσμάτων λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων εστιών ατυπικής πνευμονίας παιδιών στη βόρεια Κίνα, ο ΠΟΥ ζήτησε την 22η Νοεμβρίου «επιπρόσθετες επιδημιολογικές και κλινικές πληροφορίες, καθώς και αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων για αυτές τις εστίες σε παιδιά, μέσω του μηχανισμού του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού».

Ο ΠΟΥ «ζήτησε επίσης επιπλέον πληροφορίες για τις πρόσφατες τάσεις όσον αφορά την κυκλοφορία γνωστών παθογόνων, ιδίως (σ.σ. του ιού) της γρίπης, του SARS-CoV-2 (σ.σ. του ιού που προκαλεί την COVID-19), του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), που πλήττει τα βρέφη, και του μυκοπλάσματος της πνευμονίας, καθώς και για τον βαθμό επιβάρυνσης των συστημάτων υγείας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο ΠΟΥ βρίσκεται σε επαφή με εργαζόμενους σε κλινικές και με επιστήμονες μέσω των συνεργασιών του και των υφιστάμενων κινεζικών τεχνικών δικτύων.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, οι κινεζικές αρχές αποδίδουν την έξαρση των νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος στην άρση των περιορισμών κατά του νέου κορονοϊού, που οδήγησε σε μεγαλύτερη κυκλοφορία γνωστών παθογόνων.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, οι αρχές υπογράμμισαν την ανάγκη να βελτιωθεί η επιτήρηση των ασθενειών σε δομές υγείας και σε επίπεδο κοινοτήτων και να ενισχυθεί το σύστημα υγείας ώστε να έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τους ασθενείς, θύμισε ο ΠΟΥ.

Δεν έδωσε καμιά ένδειξη για το πώς έγινε δεκτό το αίτημα, ούτε αν έλαβε τα δεδομένα που ζήτησε.

Ο ΠΟΥ είχε κατηγορήσει επανειλημμένα τις κινεζικές αρχές για έλλειψη διαφάνειας και συνεργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού, τα πρώτα κρούσματα του οποίου εντοπίστηκαν στην Κίνα στα τέλη του 2019.

Η έλλειψη συνεργασίας στηλιτεύτηκε επίσης από τον ΠΟΥ και διάφορες χώρες στην έρευνα που διενεργείται γα να να εξακριβωθεί πώς ενέσκηψε η πανδημία, ερώτημα στο οποίο δεν έχει δοθεί οριστική απάντηση μέχρι σήμερα.

Ειδήσεις σήμερα:

Απελευθέρωση ομήρων: Τι συμφώνησαν Ισραήλ - Χαμάς

Καβάλα: “Αστυνομικός” βίαζε και λήστευε τα θύματα του

Εκλογές στην Ολλανδία - Βίλντερς: Πρωτιά για τον ακροδεξιό πολιτικό